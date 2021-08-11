В Исландии более 90% взрослых получили вакцину от COVID-19: коллективного иммунитета нет, но большинство заболевших переносит болезнь легко

Исландия — мировой лидер по вакцинации: 93% исландцев старше 16 лет уже получили хотя бы одну дозу вакцины, 71% населения прошли полный курс вакцинации, сообщает Ilta-Sanomat.

Однако в конце июля в Исландии, как и во многих других европейских странах, из-за распространения дельта-штамма начало резко увеличиваться число заразившихся коронавирусом. За последние две недели выявлено 419 случаев заражения коронавирусом на 100 000 населения, хотя еще в начале третьей недели июля уровень заболеваемости в стране составлял 2,7.

Исходя из этих данных, возникает вопрос о том, возможно ли вообще добиться коллективного иммунитета с помощью вакцинации.

“Я думаю, неразумно предполагать, что усиление темпов вакцинации приведет к формированию коллективного иммунитета”, — написал в своем Твиттере профессор Исландского университета доктор Элиас Эйдорссон.

I hate to be the bearer of bad news, but Iceland (93% of the population 16 years of age or older vaccinated) is experiencing its largest wave of Covid-19 yet. At this point, I think it is unreasonable to assume that increased vaccine coverage will result in herd immunity pic.twitter.com/k8mUZAtIGO — Elías Eyþórsson (@eliaseythorsson) August 7, 2021

Еще в конце июля главный эпидемиолог Исландии Торольфур Гуднасон объявил, что страна достигла коллективного иммунитета. Но уже через несколько дней он был вынужден отозвать свои слова из-за распространения дельта-штамма. В минувшее воскресенье в радиоинтервью он заявил, что коллективного иммунитета можно будет добиться, если позволить вирусу распространиться среди населения, сообщает исландский портал Vísir. В то же время группы риска по-прежнему должны быть защищены, так как они подвергаются большей опасности серьезно заболеть. Позже Торольфур Гуднасон пояснил, что методы сдерживания пандемии у государства не изменились.