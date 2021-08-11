В Исландии более 90% взрослых получили вакцину от COVID-19: коллективного иммунитета нет, но большинство заболевших переносит болезнь легко(2)
Исландия — мировой лидер по вакцинации: 93% исландцев старше 16 лет уже получили хотя бы одну дозу вакцины, 71% населения прошли полный курс вакцинации, сообщает Ilta-Sanomat.
Однако в конце июля в Исландии, как и во многих других европейских странах, из-за распространения дельта-штамма начало резко увеличиваться число заразившихся коронавирусом. За последние две недели выявлено 419 случаев заражения коронавирусом на 100 000 населения, хотя еще в начале третьей недели июля уровень заболеваемости в стране составлял 2,7.
Исходя из этих данных, возникает вопрос о том, возможно ли вообще добиться коллективного иммунитета с помощью вакцинации.
“Я думаю, неразумно предполагать, что усиление темпов вакцинации приведет к формированию коллективного иммунитета”, — написал в своем Твиттере профессор Исландского университета доктор Элиас Эйдорссон.
Еще в конце июля главный эпидемиолог Исландии Торольфур Гуднасон объявил, что страна достигла коллективного иммунитета. Но уже через несколько дней он был вынужден отозвать свои слова из-за распространения дельта-штамма. В минувшее воскресенье в радиоинтервью он заявил, что коллективного иммунитета можно будет добиться, если позволить вирусу распространиться среди населения, сообщает исландский портал Vísir. В то же время группы риска по-прежнему должны быть защищены, так как они подвергаются большей опасности серьезно заболеть. Позже Торольфур Гуднасон пояснил, что методы сдерживания пандемии у государства не изменились.
В конце июня министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир заявил, что требования носить маски и соблюдать дистанцию можно отменить. Однако отказ от этих правил продлился не так долго. Уже в июле в силу вступили новые ограничения, распространившиеся на общественные места и рестораны. Кроме того, вновь было рекомендовано носить маски и соблюдать необходимую дистанцию.
Несмотря на рост числа заболевших, государство пока решило отказаться от дистанционного обучения в школах.
В настоящее время в Исландии в больницах с коронавирусом находятся 18 человек. Как заверяют исландские медики, заболевших могло бы быть намного больше, если бы не массовая вакцинация населения. Помимо этого, благодаря вакцине удается избежать серьезных последствий, так как у людей болезнь проходит в легкой форме или вовсе бессимптомно. В интервью издательству Reuters глава Министерства здравоохранения Исландии Астхилдур Кнутсдоттир заявил, что после двух доз вакцины защищенность от дельта-штамма составляет примерно 60%. Однако используемые вакцины обеспечивают более 90% защиты от тяжелой формы протекания болезни.
“У около 97 процентов заразившихся наблюдаются легкие симптомы. Или вообще нет никаких симптомов”, — добавил Астхилдур Кнутсдоттир.