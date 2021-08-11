Самый зеленый отдых в краю 1000 финских озер Сайме в Финляндии

Выбор мест для размещения действительно велик. Неважно куда вы отправитесь: Лаппеэнранта и Иматра, Миккели, Савонлинна или Варкаус — во всех частях региона Сайма найдутся интересные и комфортные варианты пребывания.

Удобнее всего добраться из Таллинна до финской столицы города Хельсинки будет на пароме, которые курсируют несколько раз в день. Время в пути займет чуть более трех часов. Еще примерно столько же на автомобиле и чуть меньше на поезде — и вы в регионе Сайма!

Узнать больше о природе региона Сайма, его флоре и фауне можно во время увлекательной экскурсии в научно-выставочном центре Saimaarium, который находится в историческом здании на территории крепости Лаппеэнранты, милого города, где можно и нужно отдыхать в городской черте в комфортабельном отеле Sokos Hotel Lappee.

И, конечно, краю тысячи озер, как часто называют регион Сайма, повезло с окружающей природой, сохранение которой стало делом государственной важности. Неслучайно в 2021 году Лаппеэнранта получила звание самого зеленого города Европы с населением менее 100 000 жителей.

Эти милые животные знают толк в социальной дистанции, как, кстати, и сами финны. Вынужденную паузу, вызванную пандемией, туристическая отрасль региона Сайма использовала с пользой, создав комфортные и безопасные условия для отдыха в любое время года.

Сайма — самое большое финское озеро и четвертое по величине в Европе, c целым лабиринтом из больших и малых островов, окруженное реками и еще десятками небольших водоемов. Символ этого удивительного места — сайменская нерпа, которую часто можно увидеть на солнышке на камнях.

Планируете долгожданный отпуск и хотите предусмотреть все детали? Красивая природа, чистый воздух, безопасная среда, комфортные отели, интересный досуг, вкусная еда, а главное, чтобы каждый мог провести время в свое удовольствие — за все этим не придется ехать на край света. Всего несколько часов пути и вы в финском краю тысячи озер — Сайме!

Сайма — регион, где без преувеличения найдется занятие для каждого. Любите тишину, покой и минимум движения? Бескрайние озера и шезлонг у самого берега к вашим услугам! На Сайме в прямом смысле можно плыть по течению. Tuplakasi Action организует флоатинг в специальных гидроскостюмах, которые не пропускают холод и воду, благодаря чему купание возможно в любое время года. Вы ложитесь на водную гладь и плывете по течению Вуоксы, наслаждаясь расслабленным состоянием под ненавязчивым, но бдительным присмотром инструктора. Помимо флоатинга Tuplakasi Action дает в аренду электрические велосипеды и организует множество других активностей.

Однако Сайма богата не только природными чудесами. Ценителям истории будет на что взглянуть. Старинные усадьбы Punkaharju, Tertin Manor, Kyyhkyla, Lomamokkila, Hotelli Rakuuna были бережно восстановлены и переделаны под небольшие отели, где не встретишь ни одного одинакового номера.

Сайма с радостью принимает и тех, кто не мыслит свой отпуск без палатки и запаха костра. В кемпингах Papinniemi в местечке Уукуниеми под Париккалой и Lappeenranta неподалеку от центра города предоставляют подобный сервис в полном объеме: небольшие стоянки на несколько машин, а также большие комплексы и площадки для автодомов со всеми необходимыми коммуникациями.

Самые популярные финские “отели” — коттеджи. Они отлично подойдут как для большой компании — в комплексе WoodDream в Тайпалсаари с комфортом разместится даже несколько семей, так и для более узкого круга — коттеджи Okkola на острове Ниинисаари или Reponen в 40 километрах от города Миккели это то, что нужно, чтобы набраться сил вдали от всех. Все коттеджи, включая уютные Tapion Huvilat, Maamiehen Majat, Saimaa Gardens, Saimaa Lakeside, Askon ja Maijan Maatilamajoitus, Karhunpesä, Kiiverin lomamökit, Savitaipale оснащены всем необходимым и оборудованы кухней, а во многих даже есть собственная сауна.

Флоатинг на Сайме

Фото: goSaimaa

А узнать о том, на чем еще можно сплавляться по рекам и озерам также можно на водной базе Canoe Camp Laajalahti, которая находится на острове Луукколансаари.

Поклонникам рыбалки не нужно рассказывать о преимуществах озерного края. Сюда приезжают, чтобы поймать форель, щуку, окуня, леща, плотву или сига. Ловить рыбу на обычную поплавочную удочку можно во всех муниципальных водоемах, в других случаях потребуется лицензия, но оформить ее не составит труда. Для тех, кто предпочитает думать лишь об улове, не отвлекаясь на детали, есть рыболовные туры, где участников обеспечивают всем необходимым от катера до снастей и даже предлагают варианты размещения. Одни из самых известных агентств в регионе Сайма — Saimaa Fishing Travels и LakelandGTE. А в рыболовном парке Vuoksen Kalastuspuisto есть даже условиях для копчения, чтобы вкусно приготовить пойманную рыбу.

Рыба моей мечты на Сайме

Фото: goSaimaa /Mikko Nikkinen

Разнообразные пешие маршруты словно сеть опутывают весь регион. Есть как легкие прогулочные дороги (некоторые подойдут для проезда на коляске), так и трекинговые трассы для подготовленных. В каждом из муниципалитетов можно взять в аренду велосипед, лодку и отправиться самостоятельно исследовать территорию.

И, конечно, поездка будет немыслима без сауны! В комплексе “Мир саун” (Holiday Club Saimaa) в Иматре можно сразу попробовать несколько видов самых популярных из них. Кстати, сами финны привыкли посещать сауну утром, но без труда организуют и вечернее парение. Чтобы хорошенько прогреть косточки, а затем окунуться в воды Саймы — ведь условия позволяют! Почти везде сауны включены в стоимость проживания, а если захочется особых ощущений, обязательно посетите традиционную баню по-черному, как в Sahanlahti Resort, Järvisydän или в Hugon Huvilat (откроется в сентябре).

В здоровом теле здоровый дух. Сауна на Сайме

Фото: Visit Saimaa