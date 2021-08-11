Самый зеленый отдых в краю 1000 финских озер Сайме в Финляндии
Отдых с зеленым знаком
Планируете долгожданный отпуск и хотите предусмотреть все детали? Красивая природа, чистый воздух, безопасная среда, комфортные отели, интересный досуг, вкусная еда, а главное, чтобы каждый мог провести время в свое удовольствие — за все этим не придется ехать на край света. Всего несколько часов пути и вы в финском краю тысячи озер — Сайме!
Первозданная красота Саймы в Финляндии
Фото: goSaimaa
Сайма — самое большое финское озеро и четвертое по величине в Европе, c целым лабиринтом из больших и малых островов, окруженное реками и еще десятками небольших водоемов. Символ этого удивительного места — сайменская нерпа, которую часто можно увидеть на солнышке на камнях.
Cайменская нерпа греется на солнышке
Фото: Visit Saimaa
Эти милые животные знают толк в социальной дистанции, как, кстати, и сами финны. Вынужденную паузу, вызванную пандемией, туристическая отрасль региона Сайма использовала с пользой, создав комфортные и безопасные условия для отдыха в любое время года.
И, конечно, краю тысячи озер, как часто называют регион Сайма, повезло с окружающей природой, сохранение которой стало делом государственной важности. Неслучайно в 2021 году Лаппеэнранта получила звание самого зеленого города Европы с населением менее 100 000 жителей.
Узнать больше о природе региона Сайма, его флоре и фауне можно во время увлекательной экскурсии в научно-выставочном центре Saimaarium, который находится в историческом здании на территории крепости Лаппеэнранты, милого города, где можно и нужно отдыхать в городской черте в комфортабельном отеле Sokos Hotel Lappee.
Как добраться и где остановиться?
На вершине холма Neitvuori на Сайме в Финляндии
Фото: Visit Saimaa
Удобнее всего добраться из Таллинна до финской столицы города Хельсинки будет на пароме, которые курсируют несколько раз в день. Время в пути займет чуть более трех часов. Еще примерно столько же на автомобиле и чуть меньше на поезде — и вы в регионе Сайма!
Выбор мест для размещения действительно велик. Неважно куда вы отправитесь: Лаппеэнранта и Иматра, Миккели, Савонлинна или Варкаус — во всех частях региона Сайма найдутся интересные и комфортные варианты пребывания.
Под парусом на Сайме в Финляндии
Фото: Visit Saimaa
Самые популярные финские “отели” — коттеджи. Они отлично подойдут как для большой компании — в комплексе WoodDream в Тайпалсаари с комфортом разместится даже несколько семей, так и для более узкого круга — коттеджи Okkola на острове Ниинисаари или Reponen в 40 километрах от города Миккели это то, что нужно, чтобы набраться сил вдали от всех. Все коттеджи, включая уютные Tapion Huvilat, Maamiehen Majat, Saimaa Gardens, Saimaa Lakeside, Askon ja Maijan Maatilamajoitus, Karhunpesä, Kiiverin lomamökit, Savitaipale оснащены всем необходимым и оборудованы кухней, а во многих даже есть собственная сауна.
Сайма с радостью принимает и тех, кто не мыслит свой отпуск без палатки и запаха костра. В кемпингах Papinniemi в местечке Уукуниеми под Париккалой и Lappeenranta неподалеку от центра города предоставляют подобный сервис в полном объеме: небольшие стоянки на несколько машин, а также большие комплексы и площадки для автодомов со всеми необходимыми коммуникациями.
Вековые традиции крепости Олавинлинна
Фото: Visit Saimaa
Однако Сайма богата не только природными чудесами. Ценителям истории будет на что взглянуть. Старинные усадьбы Punkaharju, Tertin Manor, Kyyhkyla, Lomamokkila, Hotelli Rakuuna были бережно восстановлены и переделаны под небольшие отели, где не встретишь ни одного одинакового номера.
Но главное историческое сокровище — средневековый замок Олавинлинна в городе Савонлинна. Нагуляв аппетит в крепостных стенах, непременно загляните в Café-Restaurant & Hotel Saima, расположенный в Старом городе.
Чем заняться?
Сайма — регион, где без преувеличения найдется занятие для каждого. Любите тишину, покой и минимум движения? Бескрайние озера и шезлонг у самого берега к вашим услугам! На Сайме в прямом смысле можно плыть по течению. Tuplakasi Action организует флоатинг в специальных гидроскостюмах, которые не пропускают холод и воду, благодаря чему купание возможно в любое время года. Вы ложитесь на водную гладь и плывете по течению Вуоксы, наслаждаясь расслабленным состоянием под ненавязчивым, но бдительным присмотром инструктора. Помимо флоатинга Tuplakasi Action дает в аренду электрические велосипеды и организует множество других активностей.
Флоатинг на Сайме
Фото: goSaimaa
А узнать о том, на чем еще можно сплавляться по рекам и озерам также можно на водной базе Canoe Camp Laajalahti, которая находится на острове Луукколансаари.
Поклонникам рыбалки не нужно рассказывать о преимуществах озерного края. Сюда приезжают, чтобы поймать форель, щуку, окуня, леща, плотву или сига. Ловить рыбу на обычную поплавочную удочку можно во всех муниципальных водоемах, в других случаях потребуется лицензия, но оформить ее не составит труда. Для тех, кто предпочитает думать лишь об улове, не отвлекаясь на детали, есть рыболовные туры, где участников обеспечивают всем необходимым от катера до снастей и даже предлагают варианты размещения. Одни из самых известных агентств в регионе Сайма — Saimaa Fishing Travels и LakelandGTE. А в рыболовном парке Vuoksen Kalastuspuisto есть даже условиях для копчения, чтобы вкусно приготовить пойманную рыбу.
Рыба моей мечты на Сайме
Фото: goSaimaa /Mikko Nikkinen
Разнообразные пешие маршруты словно сеть опутывают весь регион. Есть как легкие прогулочные дороги (некоторые подойдут для проезда на коляске), так и трекинговые трассы для подготовленных. В каждом из муниципалитетов можно взять в аренду велосипед, лодку и отправиться самостоятельно исследовать территорию.
И, конечно, поездка будет немыслима без сауны! В комплексе “Мир саун” (Holiday Club Saimaa) в Иматре можно сразу попробовать несколько видов самых популярных из них. Кстати, сами финны привыкли посещать сауну утром, но без труда организуют и вечернее парение. Чтобы хорошенько прогреть косточки, а затем окунуться в воды Саймы — ведь условия позволяют! Почти везде сауны включены в стоимость проживания, а если захочется особых ощущений, обязательно посетите традиционную баню по-черному, как в Sahanlahti Resort, Järvisydän или в Hugon Huvilat (откроется в сентябре).
В здоровом теле здоровый дух. Сауна на Сайме
Фото: Visit Saimaa
Все, у кого есть дети, знают, что удержать их на месте непросто, особенно в путешествиях, но в краю тысячи озер есть где потратить энергию. Аквапарки Imatran Kylpylä Spа и Cirque de Saimaa (Holiday Club Saimaa) — любимые места отдыха для всей семьи, а если останутся силы, то загляните в Angry birds Activity park, где на огромной площади собрано множество развлечений: горки, батуты, сухие бассейны и многое другое.
На Сайме даже есть настоящая “Дорога сказок”. Открывается она самым пытливым (поверните от Иматры в небольшую деревеньку Яппилянниеми) и только в теплое время года. Скульптуры, герои фольклора и удивительной формы сооружения то и дело возникают по обеим сторонам дороги. Все это каждый год создают художники совместно с местными жителями, а в самой деревне открывается ремесленная лавка, где продают причудливые предметы ручной работы.
Водопад Иматранкоски в Иматре
Фото: goSaimaa /Mikko Nikkinen
В теплое время обязательно выделите время, чтобы полюбоваться водопадом Иматранкоски в городе Иматра. Ежедневно в летний период шлюзы гидроэлектростанции открываются и тонны в одно в одно мгновение устремляются в каньон, превращая его в бурную реку. Завораживающее зрелище! Раскинувшийся по берегам каньона парк-заповедник Kruununpuisto, в переводе с финского означает “Парк короны”, отличное место для неспешных прогулок в любую погоду. Узнать более подробно об этих и других местах региона Лаппеенранта и Иматра можно на сайте Go Saimaa, а о Миккели, Савонлинна и Варкаус — на сайте Visit Saimaa.
Что попробовать?
Путешествовать по стране с сильными гастрономическими традициями вдвойне интересно. И в регионе Сайма определенно есть, чем утолить голод даже самых искушенным знатокам высокой кухни.
В прошлом году сразу четыре ресторана региона Visit Saimaa получили знак Hungry for Finland — финского гида Мишлен. Среди них рестораны отелей Punkaharju, Tertin Kartano, Sahanlahti и первый в стране чайный дом TeaHouse of Wehmais. Кухня каждого из этих заведений ориентирована на локальные продукты. Мясо от финских фермеров, ягоды и грибы из соседнего леса, а рыба… ее здесь можно ловить буквально с порога, ведь кругом водная гладь Саймы. Этой же концепции придерживается и ресторан Upseerikerho в Лаппеэнранте, сохраняющий свои традиции с 1890 года.
Некоторые из ресторанов работают только в летнее время года. Например Niinipuu, где гостеприимная хозяйка и одновременно владелица коттеджей Okkola Паула Оккола сама встречает посетителей и готовит лучшие пирожки с грибами.
На Сайме находится одна из самых северных виноделен — Оллинмяки (Ollinmaenviinitila). С 1920 года здесь производили соки, а в 90-е стали делать вина, ликеры и другие алкогольные напитки. Все они исключительно из финских продуктов.
Праздник для глаз и живота на Сайме
Фото: goSaimaa/Säräpirtti Kippurasarvi/Mikko Nikkinen
Местные жители обязательно порекомендуют вам зайти в ресторан Kippurasarvi в городке Леми в 25 км Лаппеэнранты. Здесь готовят одно единственно блюдо — сяря. Красный картофель, баранину и пряности тушат в специальном деревянном корыте в течение 9 часов, благодаря чему добиваются необычайного вкуса!
За блюдами национальной карельской кухни отправляйтесь в ресторан Karelian Gourmet в Иматре. Приятно провести время за вкусным ужином и бокалом вина в Лаппеэнранте можно в ресторанах Wanha Makasiini, VENN, Kehruuhuone, а за лучшим в городе кофе отправляйтесь на Satamatie 6 в кофейню с таким же названием.
Чёрная икра — чёрное золото Саймы
Фото: Visit Saimaa
Немногие знают, но на Сайму стоит ехать для того, чтобы попробовать отменную черную икру. С 2007 года компания Carelian Caviar Oy занимается разведением осетровых рыб и производство икры в городе Варкаус и, надо сказать, достигла в этом больших успехов.
Впрочем, даже обычный фастфуд здесь очень привлекателен. Речь о знаменитых “Ветю” и “Атоми”, которые в любое время года можно приобрести на рыночной площади в Лаппеэнранте. Это беляши с ветчиной или вареным яйцом, которые впервые начали продавать в 1960-х годах. Кстати, рецепт теста до сих пор хранится в секрете.
В ресторане Harjun Portti, работающем при одноименном курорте, обычный бургер сделали блюдом высокой кухни. Сами финны частенько приезжают сюда на обед в выходной день. Бургеры из бизона и многие другие интересные блюда готовят в ресторане при лавке фермерских продуктов Iloisen Pässin Maalaispuoti в Париккале.
Но главный секрет хорошего отдыха в регионе Сайма кроется в искренних улыбках местных жителей. Семейные фермы, пекарни и коттеджи, которые передаются из поколения в поколение. Гостеприимство здесь в крови, а радушие не просто знак вежливости, а неотъемлемая часть жизни.