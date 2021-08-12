Сегодня в Финляндии состоится церемония крещения и спуска на воду новейшего судна Tallink MyStar. Крестной мамой судна станет Керсти Кальюлайд

«Сегодня, когда мы собрались на верфи Раума, чтобы отметить ещё одну важную веху в строительстве нашего новейшего судна MyStar, мы счастливы и благодарны за то, что, несмотря на тяжёлый и непредсказуемый глобальный кризис в здравоохранении, связанный с пандемией, а также сохраняющиеся ограничения на поездки, мы вместе с нашими хорошими партнёрами смогли успешно продолжить стратегически важный проект строительства MyStar.

Вместе с нынешним флагманом Tallink Megastar, два использующих СПГ челночных судна, с середины 2022 года будут работать в тандеме на линии Таллинн-Хельсинки, возведя самый «зелёный» из существующих на сегодняшний день мост через Финский залив между столицами Эстонии и Финляндии.

Новое челночное судно MyStar, работающее преимущественно на сжиженном природном газе (СПГ) и оснащённое самыми передовыми технологиями с применением уникальных инновационных решений на борту, соответствует всем действующим природоохранным нормам и готово к дальнейшему внедрению технологий следующего поколения, способствующих сокращению вредных выбросов.

Во время церемонии крещения, согласно обычаю, вновь построенное судно официально получит имя MyStar и, сразу после этого, впервые подтвердит свои мореходные качества при спуске на воду, когда клапаны сухого дока судоверфи Раума, где строилось судно, будут торжественно открыты почётными гостями и морская вода заполнит сухой док, проверяя судно на водостойкость.

Учитывая все меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса, число гостей торжественной церемонии будет ограничено, однако, все желающие смогут увидеть прямую онлайн-трансляцию в интернете.

В четверг, 12 августа 2021 г. в 13:00 в Финляндии состоится торжественная церемония, в ходе которой новейшее судно Tallink будет окрещено и спущено на воду. MyStar, строительство которого в настоящее время идёт полным ходом на судоверфи в Раума (Rauma Marine Constructions, RMC), пополнит флот Tallink, став самым экологичным судном, работающем на сжиженном природном газе (СПГ) на Балтийском море.

Я рад, что сегодня, впервые с начала пандемии, мы смогли лично встретиться в Раума со своими партнёрами и гостями, чтобы отметить крещение и спуск на воду нашего нового судна. Сегодня мы отмечаем не только ещё один важный для Tallink Grupp шаг в проекте строительства MyStar – мы, заботясь об экологии, закладываем основу устойчивого развития для всей судоходной отрасли, двигаясь в направлении к созданию более чистой и дружелюбной среды обитания в регионе Балтийского моря для всех его жителей», – сказал председатель Правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

Комментируя крещение и спуск на воду MyStar, президент и исполнительный директор Rauma Marine Constructions, Юрки Хейнимаа сказал:

«Нам действительно очень приятно, что – несмотря на строгие меры безопасности, принятыми в связи с пандемией коронавируса – мы готовы вместе со своими партнёрами отпраздновать эту важную веху сегодня.

С начала нашего общего проекта теперь уже прошло более года и проектные группы как Tallink, так и RMC заслуживают особой благодарности за огромную работу, проделанную ими в таких сложных условиях. Мы с трепетом ожидаем нового этапа строительства, поскольку после сегодняшнего дня строительные работы, шаг за шагом, будут продолжаться внутри судна. В то же время, мы уже сейчас смотрим на MyStar в надежде, что скоро сможем сделать ещё один шаг на пути создания самого экологически чистого судна на Балтийском море».

Следующей важной вехой в процессе строительства нового челночного судна Tallink MyStar, которая должна быть пройдена в первой половине 2022 года, станет завершение строительства и передача судна с верфи Раума заказчику в лице Tallink Grupp.

После завершения строительства и сдачи в эксплуатацию в 2022 году MyStar начнёт регулярное движение на линии Таллинн-Хельсинки.

Интересные факты:

Строительство судна Tallink Grupp MyStar началось на верфи Раума (RMC), в Финляндии в прошлом году, 6 апреля 2020 года, и это самое большое судно, построенное на верфи RMC на сегодняшний день.