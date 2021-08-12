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12.08.2021, 08:00

Грузия и Азербайджан запустят винный маршрут Iter Vitis Caucasus

 
Photo by Adele Payman on Unsplash
Азербайджан разработал винный маршрут Iter Vitis Azerbaijan, заявила агентству глава завсектором развития туристической продукции Бюро по туризму Азербайджана Шарифа Гасанова.

"Проект уже готов. Мы ждем завершения работ с грузинской стороны, после чего винный маршрут Iter Vitis Caucasus будет запущен", — сказала Гасанова изданию "Интерфакс".

По ее словам, азербайджанская часть маршрута войдут такие города, как Баку, Шемаха, Исмаиллы, Габала, Шеки, Гейгель, Шамкир, Гянджа и Товуз. В рамках тура предусмотрена дегустация вин, демонстрация национальной винодельческой культуры, местных сортов винограда, а также история виноделия в Азербайджане и ее особенности.

Гасанова отметила, что власти страны после послаблений ограничительных мер из-за COVID-19 планируют использовать данный маршрут как новый туристический продукт.

"Хотим предложить данный маршрут гостям из Европы, чтоб они могли посетить и Азербайджан и Грузию", — отметила Гасанова.

Iter Vitis (с лат. "Путешествие по виноградной лозе") является сертифицированным культурным маршрутом Совета Европы с 2009 года, распространяющим культуру винограда, виноделия и винодельческих пейзажей. Путешественник может открыть для себя отдаленные земли, начиная от Кавказа и заканчивая западноевропейскими виноградниками, узнать о методах выращивания, винификации, хранении и транспортировке, а также познакомиться с мифами и символами, окружающими эту богатую культуру. В странах маршрута также организуются различные образовательные и культурные встречи.

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