12.08.2021, 10:08
Галерея Уффици начала продавать точные цифровые копии своих картин
Photo by elena popova on Unsplash
Галерея Уффици первой в мире начала продавать точные цифровые копии картин знаменитых художников. Сейчас в каталоге — работы Боттичелли, Тициана, Караваджо и других.
Для покупки доступны “Рождение Венеры” Сандро Боттичелли, “Венера Урбинская” Титцана, “Вакха” Караваджо, картины Микеланджело, Бронзино, Рубенса и Каналетто. Масштаб копий — 1:1. Их сертифицировали и защитили системой цифрового шифрования. У каждой картины свой код для удостоверения права собственности, пишет портал 34travel.me.
Произведения выпустили в ограниченном количестве — всего 9 копий для каждого. Первую, кстати, уже продали за $ 170 000.