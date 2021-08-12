Пандемия коронавируса наглядно показала, что природа иногда нуждается в туристах

Согласно данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в 2020 году число туристов во всем мире по сравнению с годом раньше сократилось на 73 процента. По оценкам Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), в результате масштабного спада туризма во всем мире было потеряно около 197 миллионов рабочих мест, а доход снизился на 5,5 триллионов долларов. Эти цифры в пять раз превышают потери, вызванные мировым финансово-экономическим кризисом 2008 — 2009 годов.

Окружающая среда в минувшем году в буквальном смысле с облегчением вздохнула, благодаря стремительно сократившимся выбросам в атмосферу вредных веществ. По данным исследовательской сети Global Carbon Project, выбросы углекислого газа от авиации снизились во всем мире примерно на 22 процента. Однако, по мнению наблюдателей, это временный эффект: уже к концу минувшего года общие выбросы CO2 вновь приблизились к уровню предыдущего года.

Однако в других местах во время локдаунов флора и фауна успешно восстанавливали свой баланс. Черепахи могли гнездиться на пляжах, не боясь толп туристов, а у берегов Гонконга из-за приостановки судоходства было замечено значительно больше белых дельфинов.

В свою очередь из Таиланда и Индии поступали сообщения об очень агрессивных стаях обезьян, отчаянно дравшихся за еду, которой им стало не хватать из-за отсутствия туристов, ранее всегда их прикармливавших.

Для таких морских птиц, как тонкоклювые кайры, минувшее лето на шведском острове Стура-Карлсё в Балтийском море было довольно трагичным. Их потомство сократилось более чем на пятую часть. Причину эксперты видят в том, что из-за локдаунов на острове не было туристов. В обычное время остров размером в два с половиной квадратных километра является самой посещаемой колонией морских птиц в Балтийском море. Когда туристов много, хищники (как, например, белоплечий орлан) стараются остров избегать. Однако минувшим летом хищных птиц здесь было гораздо больше, чем обычно. Они охотились на побережье и отпугивали тонкоклювых кайр. В результате яйца кайр скатывались со скал и либо разбивались, либо были съедены чайками и воронами.

Особенно сильно пострадал сектор природного туризма: местное население осталось без средств к существованию.

Заповедники лишились рабочих мест



Поскольку многие национальные парки во время карантина были закрыты, резко упали и их доходы. Так, с весны по осень 2020 года количество посещений национальных парков в Бразилии по сравнению с тем же периодом предыдущего года сократилось примерно на пять миллионов человек. Предполагаемое снижение продаж компаний, которые напрямую или косвенно работают в сфере туризма на территориях национальных парков, составило около 1,6 миллиардов долларов США. Одна только Бразилия лишилась 55 тысяч постоянных или временных рабочих мест.

По словам немецкого эксперта по туризму Мартина Баласa из Университета устойчивого развития в Эберсвальде, от отсутствия туризма в заповедниках особенно сильно пострадали рейнджеры: “Практически во всем мире в этой сфере занятости исчезло каждое пятое рабочее место”. Такое положение дел особенно характерно для стран с низким уровнем доходов населения, где туризм является единственным источником финансирования жизни людей, уточняет эксперт.

Там, где проигрывают люди, страдает и природа



“Иногда воздействие на природу бывает фатальным”, — подчеркивает Мартина фон Мюнхгаузен, эксперт по туризму WWF в Германии. “Будь то в Средиземноморье, на Кавказе, в Африке или в Центральной Америке, жизненные планы, основанные на туризме, рухнули. Люди часто возвращаются к сельскому хозяйству или животноводству. В результате частично очищается лес или возникают преграды в виде заборов там, где прежде были природные коридоры для диких животных”, — резюмирует Мартина фон Мюнхгаузен.

Это провоцирует и разжигает конфликты между людьми и дикой природой, которые раньше можно было нейтрализовать доходами от туризма. Например, начался отстрел слонов в Камбодже и Эфиопии, а также тигров в Индии.