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12.08.2021, 14:32

ФОТО | Новая звезда Балтийского моря: смотрите, как прошла церемония крещения новейшего судна Tallink MyStar

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Foto: Taavi Sepp
Сегодня в 13:00 на судостроительной верфи Раума в Финляндии состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшей звезды паромной компании Tallink и самого экологичного судна в Балтийском море.

Основные характеристики MyStar:

· Изготовитель: Rauma Marine Constructions (RMC), Финляндия, год постройки 2022

· Пассажировместимость: 2800

· Пассажирских кают: 46

· Палубы: 12

· Линейных метров: 3190 лм на 4 автопалубах

· Длина – 212м

· Ширина – 30,6м

· Регистровый тоннаж – GT 50 000

· Максимальная скорость хода: 27 узлов

· Ледовый класс: 1A

· Мощность главных двигателей: 42 000 кВт

· Однотипное судно: Megastar (скоростное судно Tallink)

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