12.08.2021, 14:32
ФОТО | Новая звезда Балтийского моря: смотрите, как прошла церемония крещения новейшего судна Tallink MyStar(8)
Foto: Taavi Sepp
Сегодня в 13:00 на судостроительной верфи Раума в Финляндии состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшей звезды паромной компании Tallink и самого экологичного судна в Балтийском море.
Основные характеристики MyStar:
· Изготовитель: Rauma Marine Constructions (RMC), Финляндия, год постройки 2022
· Пассажировместимость: 2800
· Пассажирских кают: 46
· Палубы: 12
· Линейных метров: 3190 лм на 4 автопалубах
· Длина – 212м
· Ширина – 30,6м
· Регистровый тоннаж – GT 50 000
· Максимальная скорость хода: 27 узлов
· Ледовый класс: 1A
· Мощность главных двигателей: 42 000 кВт
· Однотипное судно: Megastar (скоростное судно Tallink)