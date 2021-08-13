13.08.2021, 07:00
ВИДЕО | В Индии огромная змея спряталась в грузовом отсеке самолета
Scanpix, SCANPIX SWEDEN
Сотрудники аэропорта в Калькутте заметили необычного безбилетного пассажира, который спрятался в грузовом отсеке самолета авиакомпании IndiGo.
Огромная змея обвилась вокруг поручня и мирно дремала. Напуганные работники, которые занимались погрузкой багажа перед вылетом борта в Мумбаи, остановили работы и вызвали специалистов-змееловов, сообщает портал News.Mail.
Офицеру лесного департамента Калькутты удалось прогнать змею из грузотсека, но настоящая “битва” с животным развернулась уже на свежем воздухе. Змея то и дело пыталась забраться обратно в самолет. Она ускользала от змеелова несколько раз и взбиралась на транспортер, пытаясь снова спрятаться в самолете.
“Безбилетник” оказался неядовитой крысиной змеей. По мнению представителей аэропорта, она проскользнула на борт самолета, когда его разгружали после предыдущего рейса.