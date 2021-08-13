13.08.2021, 08:00
ФОТО | В Венгрии прошел необычный турнир по ношению жен(1)
Самым эффектным моментом необычного соревнования стало преодоление грязной лужи.
В Венгрии прошел турнир по ношению жен. В этом году на него заявились 40 мужчин со своими супругами, пишет "Моя Планета" со ссылкой на Reuters.
Прошлый турнир, который прошел в октябре 2020 года, собрал всего десять пар. Организатор гонки рассказал, что после локдауна турнир особенно ценен, ведь люди наконец-то могут повеселиться.
Во время соревнований парам надо было преодолеть ров с водой и пробежать по пересеченной местности.
Сообщается, что традиция таких турниров восходит к викингам. Сейчас подобные забеги организуют, например, в Финляндии.