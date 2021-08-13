ФОТО | В Венгрии прошел необычный турнир по ношению жен

В Венгрии прошел турнир по ношению жен. В этом году на него заявились 40 мужчин со своими супругами, пишет "Моя Планета" со ссылкой на Reuters.

Прошлый турнир, который прошел в октябре 2020 года, собрал всего десять пар. Организатор гонки рассказал, что после локдауна турнир особенно ценен, ведь люди наконец-то могут повеселиться.

Во время соревнований парам надо было преодолеть ров с водой и пробежать по пересеченной местности.

Сообщается, что традиция таких турниров восходит к викингам. Сейчас подобные забеги организуют, например, в Финляндии.