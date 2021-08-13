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13.08.2021, 10:20

5 правил жизни киргизов, которые вас поразят

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Scanpix, VLADIMIR PIROGOV
Красивая горная страна, отгороженная от мира заоблачными вершинами Тянь-Шаня и Памиро-Алая, до сих пор не слишком известна туристам, зато здесь практически в неизменном виде сохранились древние обычаи. Киргизы и сегодня живут в юртах, пасут скот и качают детей в колыбели. Чтобы узнать вообще все о традициях этого народа, придется прочитать полмиллиона строк самого длинного в мире эпоса — киргизского “Манаса”. Подборка “Тонкостей Туризма” поможет немного сэкономить время.

1. Живи в юрте

Юрта для киргиза — не просто дом: это символ семьи, родной земли и всей нации. Даже на государственном флаге республики изображен тундук — центральный круг юрты, в котором скрещиваются элементы каркаса. Такое сборное жилище распространено у многих кочевых народов, но именно киргизская юрта боз-уй считается настоящим произведением искусства. В 2014 г. ее включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хорошая юрта служит долго, но и стоит прилично — от 1000 до 15 000 USD.
В отличие от других стран Средней Азии, эти сооружения в Киргизии устанавливают не только по праздникам: в них живут на джайлоо (летних высокогорных пастбищах), их используют в качестве детских садов или гостевых домов в труднодоступных местах.

2. Носи колпак


Еще один национальный символ — белый войлочный колпак. Киргизы носят его с незапамятных времен: белоколпачным народом их называли еще в хрониках Древнего Китая. В наши дни ак-калпак надевают на работу, в гости и просто так, а чаще всего мужчин в войлочных шапках можно увидеть 5 марта — в День ак-калпака, который отмечают в стране с 2016 г. Всего известно более 80 видов колпаков, а самые старшие и уважаемые люди носят бакай калпак, украшенный черным вышитым орнаментом.

На изготовление одного колпака у мастера уходит 2 часа и 200 г войлока, сделанного из шерсти овец-мериносов. Она хорошо впитывает влагу, а ее волокна наполнены воздухом, поэтому ак-колпак одинаково хорош и в жару, и в холод.


3. Хватай и беги


Именно так переводится с киргизского название одного из самых жестоких киргизских обрядов — ала-качуу, или похищение невесты. Романтика тут и не ночевала: жених с друзьями хватают девушку на улице, заталкивают в машину и увозят в дом похитителя. Если невеста пытается уйти, поперек дороги ложится мать или бабушка жениха, а переступить через нее — значит оскорбить старшего и заслужить проклятие. Так заключается около 20 % всех браков в стране: каждый день в Киргизии похищают 30–40 девушек, за год так набегает под 10 000 невест. Искоренить эту традицию не удалось до сих пор, хотя по закону похитителям грозят до 10 лет тюрьмы и 3000 USD штрафа.

4. Берегись сглаза и злых духов


Чтобы защитить человека от сверхъестественных сил, киргизы издавна используют обереги и специальные обряды. Больше всего берегут детей: у кочевников детская смертность была высокой, а рождение здорового ребенка считалось большим счастьем. Даже в современных семьях в первые 40 дней малыша стараются никому не показывать, чтобы его не сглазили. По той же причине младенца не зовут по имени, заменяя его ласковыми прозвищами или названиями животных.

О новорожденном мальчике говорят бөрү (волк), о девочке — түлкү (лиса).
В детскую одежду вшивают амулеты с шерстью яка, конским волосом или изречениями из Корана. Эффективным средством от сглаза, джинов и прочей нечисти считается арча (можжевельник): из нее делают детские колыбели, а дымом от арчи окуривают дома и рынки.

5. Качай колыбель


Больше 1000 лет киргизы растят младенцев в колыбели (бешик). Это наследие кочевников: деревянную конструкцию, сделанную без единого гвоздя, было удобно перевозить на лошади или верблюде, а ее форма обеспечивала безопасность ребенка. Сегодня врачи не советуют использовать люльку вместо детской кроватки, но многие семьи не спешат отказываться от традиции. На 7-й день жизни малыша укладывают в бешик, предварительно смазанный маслом и окуренный арчой, и устраивают большой праздник бешик той: созывают родных и друзей, режут скот, готовят мясо, поют песни и благословляют новорожденного.

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