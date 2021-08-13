5 правил жизни киргизов, которые вас поразят(3)
1. Живи в юрте
Юрта для киргиза — не просто дом: это символ семьи, родной земли и всей нации. Даже на государственном флаге республики изображен тундук — центральный круг юрты, в котором скрещиваются элементы каркаса. Такое сборное жилище распространено у многих кочевых народов, но именно киргизская юрта боз-уй считается настоящим произведением искусства. В 2014 г. ее включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
2. Носи колпак
Еще один национальный символ — белый войлочный колпак. Киргизы носят его с незапамятных времен: белоколпачным народом их называли еще в хрониках Древнего Китая. В наши дни ак-калпак надевают на работу, в гости и просто так, а чаще всего мужчин в войлочных шапках можно увидеть 5 марта — в День ак-калпака, который отмечают в стране с 2016 г. Всего известно более 80 видов колпаков, а самые старшие и уважаемые люди носят бакай калпак, украшенный черным вышитым орнаментом.
На изготовление одного колпака у мастера уходит 2 часа и 200 г войлока, сделанного из шерсти овец-мериносов. Она хорошо впитывает влагу, а ее волокна наполнены воздухом, поэтому ак-колпак одинаково хорош и в жару, и в холод.
3. Хватай и беги
Именно так переводится с киргизского название одного из самых жестоких киргизских обрядов — ала-качуу, или похищение невесты. Романтика тут и не ночевала: жених с друзьями хватают девушку на улице, заталкивают в машину и увозят в дом похитителя. Если невеста пытается уйти, поперек дороги ложится мать или бабушка жениха, а переступить через нее — значит оскорбить старшего и заслужить проклятие. Так заключается около 20 % всех браков в стране: каждый день в Киргизии похищают 30–40 девушек, за год так набегает под 10 000 невест. Искоренить эту традицию не удалось до сих пор, хотя по закону похитителям грозят до 10 лет тюрьмы и 3000 USD штрафа.
4. Берегись сглаза и злых духов
Чтобы защитить человека от сверхъестественных сил, киргизы издавна используют обереги и специальные обряды. Больше всего берегут детей: у кочевников детская смертность была высокой, а рождение здорового ребенка считалось большим счастьем. Даже в современных семьях в первые 40 дней малыша стараются никому не показывать, чтобы его не сглазили. По той же причине младенца не зовут по имени, заменяя его ласковыми прозвищами или названиями животных.
5. Качай колыбель
Больше 1000 лет киргизы растят младенцев в колыбели (бешик). Это наследие кочевников: деревянную конструкцию, сделанную без единого гвоздя, было удобно перевозить на лошади или верблюде, а ее форма обеспечивала безопасность ребенка. Сегодня врачи не советуют использовать люльку вместо детской кроватки, но многие семьи не спешат отказываться от традиции. На 7-й день жизни малыша укладывают в бешик, предварительно смазанный маслом и окуренный арчой, и устраивают большой праздник бешик той: созывают родных и друзей, режут скот, готовят мясо, поют песни и благословляют новорожденного.