5 правил жизни киргизов, которые вас поразят

1. Живи в юрте

Юрта для киргиза — не просто дом: это символ семьи, родной земли и всей нации. Даже на государственном флаге республики изображен тундук — центральный круг юрты, в котором скрещиваются элементы каркаса. Такое сборное жилище распространено у многих кочевых народов, но именно киргизская юрта боз-уй считается настоящим произведением искусства. В 2014 г. ее включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хорошая юрта служит долго, но и стоит прилично — от 1000 до 15 000 USD.

В отличие от других стран Средней Азии, эти сооружения в Киргизии устанавливают не только по праздникам: в них живут на джайлоо (летних высокогорных пастбищах), их используют в качестве детских садов или гостевых домов в труднодоступных местах.

2. Носи колпак





Еще один национальный символ — белый войлочный колпак. Киргизы носят его с незапамятных времен: белоколпачным народом их называли еще в хрониках Древнего Китая. В наши дни ак-калпак надевают на работу, в гости и просто так, а чаще всего мужчин в войлочных шапках можно увидеть 5 марта — в День ак-калпака, который отмечают в стране с 2016 г. Всего известно более 80 видов колпаков, а самые старшие и уважаемые люди носят бакай калпак, украшенный черным вышитым орнаментом.

На изготовление одного колпака у мастера уходит 2 часа и 200 г войлока, сделанного из шерсти овец-мериносов. Она хорошо впитывает влагу, а ее волокна наполнены воздухом, поэтому ак-колпак одинаково хорош и в жару, и в холод.



3. Хватай и беги



