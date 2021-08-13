60 лет назад началось возведение Берлинской стены. Сегодня о холодной войне напоминает 160-км туристический маршрут

На протяжении долгих 28 лет Берлинская стена делила город на две части — Восточный и Западный Берлин. В 2019 году исполнилось уже 30 лет со времен мирной революции в ГДР и момента падения этого символа холодной войны и раздела Германии, объединившейся в 1990-м.Там, где она раньше проходила, сейчас проложен 160-километровый исторический маршрут — Тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg).

Начинать поездку на велосипеде или пеший тур можно в любом месте и не обязательно проделывать весь маршрут целиком или за один раз. Можно выбрать какой-нибудь участок или проходить эту историческую тропу поэтапно. Стартовать можно в центре немецкой столицы, где на улице Бернауэр штрассе находятся мемориал и документационный центр “Берлинская стена”.

Где проходила стена

Почти шестикилометровый отрезок обозначен здесь такой двойной линией из булыжников, на которой на разных расстояниях друг от друга расположены бронзовые таблички “Берлинская стена 1961-1989” (“Berliner Mauer 1961-1989”). Выше надписи находился Восточный Берлин, ниже — Западный. Это помогает ориентироваться на месте.

Бранденбургские ворота

Если от мемориала на Бернауэр штрассе проследовать по тропе в сторону нынешнего правительственного района Митте, маршрут проведет вдоль реки Шпрее мимо Рейхстага до Парижской площади и Бранденбургских ворот. Во времена Берлинской стены ворота находились между двумя частями города, став символом раздела Берлина, а после падения — символом воссоединения Германии.