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13.08.2021, 13:05

В Дубае открыли ресторан для муравьев. На открытии собрались толпы

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Photo by Amit Talwar on Unsplash
Жительница Объединенных Арабских Эмиратов открыла муравьиный ресторан в Дубае. Строительство и отделка помещения не заняли много времени — хватило обычного маркера и картонки с названием заведения (она же послужила столом), сообщает Meduza.

Итак, вот что попало в меню первого дня: мед, сыр, сахар, яблоки и варенье. Блюда поместили в круги, нарисованные маркером на картоне. Муравьям особенно понравился сыр — он-то и привлек больше всего клиентов. Увы, социальную дистанцию они при этом не соблюдали.

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Во второй день муравьев угощали толчеными кокосовыми макарунами, хлебными крошками, кусочками фисташек и нарезанной картошкой. Посетителей пришло даже больше, чем в день открытия — и в этот раз муравьи равномерно распределились между разными блюдами, а не столпились у одного сыра (который остался в меню). Это ли не успех!

В общем, владелицу ресторана можно только поздравить с открытием одного из моднейших заведений в Дубае — видео из муравьиного ресторана посмотрели более пяти миллионов раз в тиктоке.

@z.blogs

Reply to @dayanadaya04 Ant restaurANT 2! #fypシ #foryou #learnontiktok #restaurANT #antrestaurant #viral #ants #vlog #pet #trending #goviral #اكسبلور

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