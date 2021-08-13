В Дубае открыли ресторан для муравьев. На открытии собрались толпы

Итак, вот что попало в меню первого дня: мед, сыр, сахар, яблоки и варенье. Блюда поместили в круги, нарисованные маркером на картоне. Муравьям особенно понравился сыр — он-то и привлек больше всего клиентов. Увы, социальную дистанцию они при этом не соблюдали.

Во второй день муравьев угощали толчеными кокосовыми макарунами, хлебными крошками, кусочками фисташек и нарезанной картошкой. Посетителей пришло даже больше, чем в день открытия — и в этот раз муравьи равномерно распределились между разными блюдами, а не столпились у одного сыра (который остался в меню). Это ли не успех!

В общем, владелицу ресторана можно только поздравить с открытием одного из моднейших заведений в Дубае — видео из муравьиного ресторана посмотрели более пяти миллионов раз в тиктоке.