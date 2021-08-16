Вулкан Этна вырос на 30 метров за полгода

Самой высокой точкой Этны является ее юго-восточный кратер. Он находится на высоте 3357 м над уровнем моря. Внезапный скачок роста связан с тем, что с 16 февраля этого года в юго-восточном кратере Этны произошло около 50 извержений. Они привели к значительному изменению формы вулкана и его высоты. То, что Этна “подросла”, исследователи заметили при изучении снимков со спутников, пишет “Моя Планета”.

“В ходе анализа и обработки спутниковых снимков, было выявлено, что юго-восточный кратер сейчас намного выше своего “старшего брата”, северо-восточного кратера, который вот уже 40 лет является неоспоримой высшей точкой Этны, — с таким заявлением выступили в британском Национальном институте геофизики и вулканологии.

Последние 40 лет именно северо-восточный был самым высоким пиком на Этне. После извержений в 1980 и 1981 годах он достиг отметки в 3350 м над уровнем моря. Однако затем эта высота уменьшилась с обрушением краев кратера. По состоянию на 2018 год северо-восточный кратер имел высоту 3326 м над уровнем моря.