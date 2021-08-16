ФОТО | В Якутии сгорело уже более семи миллионов гектаров леса. По площади это Ирландия

Если поблизости есть населенный пункт и возможность найти трактор с плугом, тогда трактор окольцовывает пожар, [минерализованная] полоса получается шире и все идет быстрее. Если трактора нет, сотрудники “Авиалесохраны” создают эту минерализованную полосу лопатами. Ее смысл — задержать огонь. Когда огонь дойдет до полосы, он не сможет ее перейти: там снят грунт и горючий материал. Но поскольку часто дует ветер, а полоса не настолько широкая, десантники делают еще и backfire, “встречный пал”: поджигают траву или лесную подложку около полосы таким образом, чтобы этот рукотворный огонь пошел навстречу тому огню, который идет в его сторону. Так они создают выжженную буферную зону шириной метров 15 от минерализованной полосы.

Тушение тоже выглядит не так, как его представляют. Оружие против пожара — это лопата, топор, бензопила и 18-литровый ранцевый лесной огнетушитель. Мускульный труд. И это самое эффективное средство борьбы с пожаром: так же делают почти во всем мире. Лопаты нужны, чтобы создать так называемую минерализованную полосу, а огнетушитель нужен, чтобы сбивать пламя и понижать температуру горения. Большой пожар из этого ранца не потушить, но его не потушить и с вертолета — воду оттуда сбрасывают тоже для того, чтобы снизить температуру.

Если пожар возник в таком месте, куда очень сложно доехать на машине, парашютно-десантное подразделение десантируется прямо на место пожара. Десантники, 8-12 человек, могут высаживаться и с вертолета — как правило, Ми-8. Из задача — локализовать пожар.

Обывателю кажется, что пожары тушат пожарные из МЧС на красных машинах — те же, что работают в городах. Это не так. Тушением пожаров в лесах занимается “Авиалесохрана”, которая входит в департамент лесного хозяйства — а он, в свою очередь, входит в министерство природных ресурсов России. У них есть летчики-наблюдатели, которые выполняют рейсы на вертолетах и разведывательных самолетах и занимаются обнаружением и поиском пожаров на своих территориях, доставкой парашютно-десантных групп к местам возгораний, их передислокацией и снабжением.

“Сотрудники “Авиалесохраны”, которые тушат лесные пожары в Якутии, часто расстраиваются и не понимают, почему СМИ так скупо и неточно подают информацию о них. Их часто путают с МЧС, с кем-то еще, а они никакого отношения к ним не имеют. Выезжая на эту съемку, я в том числе хотел рассказать про этих людей.

Фотограф Денис Синяков в начале августа провел несколько дней на пожарах в Усть-Алданском улусе (то есть районе) Якутии вместе с людьми, которые непосредственно занимаются их тушением — десантниками государственного предприятия “Авиалесохрана”. Вот его рассказ о том, что там происходит.

После этого десантники занимаются “окарауливанием” этой полосы — потому что при пожаре валятся деревья, в том числе на минерализованную полосу; их нужно бензопилой распилить, расчистить полосу, иначе огонь по стволам может перейти за полосу и пойти дальше. Убедившись, что пожар в этой точке остановлен, десантники сообщают об этом, за ними прилетает вертолет и перебрасывает их в другое место.

Это очень сложная работа: неважно, болото перед тобой или лес, ты должен лопатами копать эту непрерывную полосу. Потом нужно отжигать и после этого в дыму еще ее контролировать.

Отряды состоят примерно из 6-12 человек. С мая по октябрь эти люди почти без выходных находятся в тайге. Вертолеты им забрасывают еду и топливо для генераторов, бензопил и мотопомп. Пожарные высаживаются непосредственно около пожара и разбивают там лагерь, который называют табором: палатки, мини-кухни, нечто, похожее на обычный лесной лагерь.

По нормативам, рабочий день длится у них часов восемь-десять. Но их задача — поймать пожар, попросить огонь подождать они не могут — поэтому, конечно, часто перерабатывают. Иногда выходят в восемь утра и заканчивают в 12 часов дня на следующий день. Это случается нечасто, но бывает. По ночам им запрещено работать, но порой они нарушают и этот запрет: ночью работать комфортнее, не так жарко.

В большинстве своем пожарные — романтики, родители некоторых из них — егеря, они выросли в лесу и любят его. Большинство из них переживают из-за происходящего, топят за идею сохранения леса. Хотя для Якутии зарплаты, которые получают пожарные в летний период, — вполне неплохие деньги.

В Якутии не хватает рук, поэтому сейчас там трудится много сотрудников “Авиалесохраны”, мобилизованных из других регионов России. Поскольку пожаров в 2021 году так много, пожарные в основном занимаются охраной деревень, к которым подходит огонь. В начале августа огонь подошел к селу Кылайы. Когда я был там, пожарные жили в местной школе, волонтеры помогали им. Это село от пожара в итоге отбили.

При этом им обидно, что они берут на себя львиную долю труда по тушению лесных пожаров, а жителям кажется, что это все делает МЧС. Еще обидно, что, когда они устраивают “встречный пал”, население воспринимает это негативно. Многие несведущие люди обвиняют пожарных в том, что, вместо того, чтобы тушить, они поджигают. Их работой вообще часто недовольны. Многие даже как пожарных их не воспринимает, потому что они простые ребята, без красных машин и выглядят не как в голливудских фильмах.

Большинство этих ребят, работающих в лесу, не погружаются в выяснение причин возникновения пожаров. Просто каждое лето лес горит, у них есть задача потушить — они тушат".