Деруны и халяльный борщ. Как и почему арабские туристы полюбили Украину

10-летняя Хур, 12-летняя Абуди и 3-летняя Харер плели венки в парке “Киевская Русь”, рассматривали оленей в Межигорье и вместе с родителями — Хани и Ахмедом — катались на самокатах по Киеву, пишет BBC.

Эта семья из Саудовской Аравии вместо привычного летнего отпуска в Европе впервые приехала на Украину. Гид Леля Филимонова пять дней показывала им Киев и его окрестности.

Если раньше на экскурсиях у нее никогда не было арабских туристов, то этим летом почти каждый день — и индивидуальные туры, и большие группы.

По данным Госпогранслужбы, только за первое полугодие 2021 года Украину посетило более 17 тысяч туристов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Омана, Катара и Бахрейна. Это в десятки раз больше, чем в предыдущие годы.

На первом месте саудиты — более 14 тысяч.

“Это действительно туристический бум, и гостей из арабских стран в Украине сейчас больше, чем из других стран. В гостиницах они занимают до 50% номеров”, — говорит Марьяна Олеськив, председатель Государственного агентства развития туризма.

Дожди, зелень и лоукостеры

“Вы бы видели, как арабы радуются, когда начинается дождь. Это такой шквал эмоций! Никто у нас так не радуется дождю, как они. У них там жара, а у нас прохладно”, — рассказывает Александра Гагарина, заместитель директора отеля “Днестр” во Львове, где этим летом арабские туристы — самые многочисленные иностранные гости.

По ее словам, наибольшей популярностью в отеле пользуются номера не с видом на город, а с видом на парк, чтобы из окна было видно зелень.

Снимают грозу на телефоны и звонят родственникам, чтобы показать дождь, фотографируют каждое дерево, в восторге от лесов, водопадов и гор, катаются на самокатах и водных аттракционах — так рассказывают о досуге арабских туристов украинские гиды и отельеры.

В арабских СМИ десятки публикаций посвящены Украине. Из-за карантина в Европе арабские туристы были вынуждены искать новые направления для путешествий и так открыли для себя Украину.