ФОТО | Роскошь в каждом номере — в Версальском дворце открылся 5-звездочный отель. Стоимость проживания начинается от 1700 евро за ночь

Отель располагается прямо на территории знаменитого французского Версальского дворца в трех исторических зданиях Le Grand Contrôle, Le Petit Contrôle и Pavillon des première centre marches, построенных в 1681 году по приказу короля Людовика XIV, пишет Euromag.

В отеле всего 14 номеров, включая королевский сьют площадью 120 кв.м., а также 15-метровый крытый бассейн.

Из номеров открывается вид на оранжерею и королевские сады, где когда-то прогуливались "король-солнце" и Мария-Антуанетта. Проект здания разработал знаменитый архитектор и дизайнер Кристоф Толлемер подробно изучил архивы Версальского дворца, чтобы история Le Grand Contrôle воплотилось в жизнь в каждой детали интерьера отеля.

Вдохновением для проекта послужили расположенный на территории Версальского дворца Малый Трианон и стиль Людовика XVI. Для воссоздания исторических интерьерных деталей, включая полы, ткани, каменную кладку и панели из дерева, были приглашены лучшие французские ремесленники.

Дизайн интерьера каждого номера и сьюта индивидуален, но изящный стиль восемнадцатого века прослеживается во всем: от цветовых решений и подобранных тканей до старинной мебели, люстр, произведений искусства и гобеленов. Последние были созданы вручную мастерами известной фабрики Pierre Fre и стали главным дизайнерским элементом в каждой комнате.