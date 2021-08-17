ФОТО | Роскошь в каждом номере — в Версальском дворце открылся 5-звездочный отель. Стоимость проживания начинается от 1700 евро за ночь(3)
Отель располагается прямо на территории знаменитого французского Версальского дворца в трех исторических зданиях Le Grand Contrôle, Le Petit Contrôle и Pavillon des première centre marches, построенных в 1681 году по приказу короля Людовика XIV, пишет Euromag.
В отеле всего 14 номеров, включая королевский сьют площадью 120 кв.м., а также 15-метровый крытый бассейн.
Из номеров открывается вид на оранжерею и королевские сады, где когда-то прогуливались "король-солнце" и Мария-Антуанетта. Проект здания разработал знаменитый архитектор и дизайнер Кристоф Толлемер подробно изучил архивы Версальского дворца, чтобы история Le Grand Contrôle воплотилось в жизнь в каждой детали интерьера отеля.
Вдохновением для проекта послужили расположенный на территории Версальского дворца Малый Трианон и стиль Людовика XVI. Для воссоздания исторических интерьерных деталей, включая полы, ткани, каменную кладку и панели из дерева, были приглашены лучшие французские ремесленники.
Дизайн интерьера каждого номера и сьюта индивидуален, но изящный стиль восемнадцатого века прослеживается во всем: от цветовых решений и подобранных тканей до старинной мебели, люстр, произведений искусства и гобеленов. Последние были созданы вручную мастерами известной фабрики Pierre Fre и стали главным дизайнерским элементом в каждой комнате.
Номера носят имена выдающихся людей, которые были связаны с этим местом или когда-то успели здесь побывать, в том числе в честь Жака Неккера (генерального директора финансового ведомства при Людовике XVI), Мадам де Фуке (известной светской львицы того времени и супруги Маркиза де Фуке) и мадам де Сталь (французской писательницы, литератора, публициста, дочери министра финансов Жака Неккера и подруги Марии-Антуанетты).
Стоимость проживания в отеле Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle начинается от 1700 евро за ночь.
В стоимость входят услуги персонального дворецкого, завтраки, послеобеденный чай и мини-бар, а также доступ к Версальскому дворцу и Трианону, королевский парк с возможностью прогулок на лодках и гольф-карах.