Новости
17.08.2021, 08:55

Названы лучшие аэропорты мира в 2021 году

 (1)
Photo by Pascal Meier on Unsplash
Компания Skytrax назвала победителей премии World Airport Awards. В 2021-м лучшим аэропортом признали катарский Хамад, сообщает портал 34travel.me.

Сейчас первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Хамад, Катар
2. Ханэда, Япония
3. Чанги, Сингапур
4. Инчхон, Южная Корея
​​​​​​​5. Нарита, Япония
​​​​​​​6. Аэропорт Мюнхена, Германия
​​​​​​​7. Аэропорт Цюриха, Швейцария
​​​​​​​8. Хитроу, Великобритания
​​​​​​​9. Кансай, Япония
​​​​​​​10. Аэропорт Гонконга

Финский аэропорт Хельсински-Вантаа занял 13 место из 100 возможных (в 2020 - 15 место). Ни одна из воздушных гаваней стран Балтии в список лучших аэропортов мира не вошла.

Самым улучшенным аэропортом года назвали аэропорт Стамбула, аэропортом с лучшим персоналом – сингапурский Чанги, лучшим внутренним аэропортом – Ханэда в Токио. Посмотреть полный рейтинг можно ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)