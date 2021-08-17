17.08.2021, 08:55
Названы лучшие аэропорты мира в 2021 году(1)
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Компания Skytrax назвала победителей премии World Airport Awards. В 2021-м лучшим аэропортом признали катарский Хамад, сообщает портал 34travel.me.
Сейчас первая десятка рейтинга выглядит так:
1. Хамад, Катар
2. Ханэда, Япония
3. Чанги, Сингапур
4. Инчхон, Южная Корея
5. Нарита, Япония
6. Аэропорт Мюнхена, Германия
7. Аэропорт Цюриха, Швейцария
8. Хитроу, Великобритания
9. Кансай, Япония
10. Аэропорт Гонконга
Финский аэропорт Хельсински-Вантаа занял 13 место из 100 возможных (в 2020 - 15 место). Ни одна из воздушных гаваней стран Балтии в список лучших аэропортов мира не вошла.
Самым улучшенным аэропортом года назвали аэропорт Стамбула, аэропортом с лучшим персоналом – сингапурский Чанги, лучшим внутренним аэропортом – Ханэда в Токио. Посмотреть полный рейтинг можно ЗДЕСЬ.