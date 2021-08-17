Столицу Австралии закрыли на карантин из-за одного случая заражения коронавирусом. Это первый случай за 13 месяцев

Дополнительной причиной, заставившей власти пойти на такие серьезные меры, названо выявление следов коронавируса в местных сточных водах. Эта ситуация стала “самым серьезным риском для здоровья населения”, отмеченным в регионе за последний год, заявил глава правительства Австралийской столичной территории Эндрю Барр.

Жителям Канберры и окрестностей разрешено покидать дом, чтобы отправиться на работу или учебу, к врачу, на прививку, для занятий физическими упражнениями на открытом пространстве и для приобретения товаров первой необходимости, сообщает портал "Тонкости Туризма". Точкам общепита разрешено работать только навынос и по доставке.