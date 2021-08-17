“Небольшая неприятность”: британский студент поехал на каникулы в Афганистан и застрял в захваченном талибами Кабуле(12)
Раутледж прилетел в Кабул 13 августа и хотел пробыть в стране всего несколько дней. По словам студента, ему нравится исследовать “худшие места в мире”, поэтому для путешествия он выбрал именно Афганистан. Он запросил в Google “самые опасные страны для туризма”, и одной из первых в списке было это государство, пишет DailyAfisha.
Подписчики Раутледжа на 4chan, где он рассказал о своем приключении, сначала не поверили, что тот действительно находится в Кабуле. Чтобы подтвердить это, он выложил фото афганской розетки и документов, подтверждающих даты поездки.
В разговоре с The Times британец рассказал, что любит рисковать, поэтому отправился в страну с неспокойной обстановкой. Раутледж отметил, что пляжный отдых — не его тема, к тому же в ближайшие годы он может стать семейным человеком, а значит, не будет возможности заниматься чем‑то безрассудным.
Студент не думал, что афганское правительство уйдет в отставку так скоро, поэтому купил невозвратные билеты. “Я смотрел ролики на ютьюбе о том, как люди туда едут. Думал, что худшее, что со мной произойдет, — это пищевое отравление”, — рассказал он The Spectator. А когда боевики подошли вплотную к Кабулу, Раутледж надел бурку и пошел в посольство Великобритании, но оно оказалось закрыто. После этого он направился в международный аэропорт Кабула, чтобы улететь домой, но все рейсы уже отменили.
“Нет вылетов из Кабула, я застрял в Афганистане. Небольшая неприятность”, — написал студент на 4chan.
В настоящее время Раутледж находится в убежище ООН, где его жизни ничто не угрожает. Во время стрима на Twitch британец рассказал, что пока останется там и будет ждать помощи со стороны Великобритании. При этом он выглядел спокойным, много смеялся и шутил.
В интервью The Spectator парень поделился, что остался непоколебим только благодаря католической вере. “Я был полностью готов к смерти, я принял ее. Эта поездка была божьим испытанием. Я очень религиозен, поэтому верю, что обо мне позаботятся”, — отметил Раутледж.
Студент также рассказал, что подделал сертификат, чтобы получить банковскую карту с надписью “Лорд Майлс Раутледж”. Эту карту он планирует показать талибам, если его похитят, чтобы убедить их в том, что он настоящий британский лорд. “Будем надеяться, что до этой стадии дело не дойдет”, — отметил он.