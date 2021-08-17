“Небольшая неприятность”: британский студент поехал на каникулы в Афганистан и застрял в захваченном талибами Кабуле

Раутледж прилетел в Кабул 13 августа и хотел пробыть в стране всего несколько дней. По словам студента, ему нравится исследовать “худшие места в мире”, поэтому для путешествия он выбрал именно Афганистан. Он запросил в Google “самые опасные страны для туризма”, и одной из первых в списке было это государство, пишет DailyAfisha.

Подписчики Раутледжа на 4chan, где он рассказал о своем приключении, сначала не поверили, что тот действительно находится в Кабуле. Чтобы подтвердить это, он выложил фото афганской розетки и документов, подтверждающих даты поездки.

EXCLUSIVE: I spoke to Miles Routledge, the British student who went viral for travelling to Afghanistan just as the Taliban took control of Kabul.



We spoke about his trip, his plans to escape, and his thoughts on the US withdrawal@NationalFile https://t.co/Iq25rJedHf — Jack Hadfield 👍🇬🇧 (@JackHadders) August 16, 2021

В разговоре с The Times британец рассказал, что любит рисковать, поэтому отправился в страну с неспокойной обстановкой. Раутледж отметил, что пляжный отдых — не его тема, к тому же в ближайшие годы он может стать семейным человеком, а значит, не будет возможности заниматься чем‑то безрассудным.

Студент не думал, что афганское правительство уйдет в отставку так скоро, поэтому купил невозвратные билеты. “Я смотрел ролики на ютьюбе о том, как люди туда едут. Думал, что худшее, что со мной произойдет, — это пищевое отравление”, — рассказал он The Spectator. А когда боевики подошли вплотную к Кабулу, Раутледж надел бурку и пошел в посольство Великобритании, но оно оказалось закрыто. После этого он направился в международный аэропорт Кабула, чтобы улететь домой, но все рейсы уже отменили.

In other news, Lord Miles Routledge is doing well pic.twitter.com/eLi7EupzxT — arrus (@_arrus) August 16, 2021

“Нет вылетов из Кабула, я застрял в Афганистане. Небольшая неприятность”, — написал студент на 4chan.