Достопримечательности Таиланда закрываются из-за отсутствия иностранных туристов

В преддверии открытия Таиланда для привитых иностранных туристов в октябре популярные туристические достопримечательности вынуждены закрыться на неопределенный срок из-за серьезного падения доходов и невозможности продолжать работу в условиях распространения индийского штамма коронавируса и локдауна, пишет Интерфакс.

Как отмечает портал, продолжающаяся больше года пандемия и распространение индийского штамма коронавируса нанесли серьезный вред экономике страны: закрываются рестораны, бары, гостинцы, которые не смогли удержаться на плаву из-за падения доходов.

Так, популярный ночной рынок Бангкока Талад Рот Фай Ратчада объявил о закрытии на неопределенный срок. Рынок должен был возобновить работу 1 августа после временной приостановки работы из-за ограничений в стране, однако в ближайшей перспективе рынок не откроется.

Блошиный рынок с множеством разноцветных палаток был популярен у туристов: там можно было найти антиквариат, сувениры, различные винтажные вещи, а также сумки, обувь и электронику. В Талад Рот Фай Ратчада также множество уличных продовольственных киосков и бары.

“Во время первой и второй волны коронавируса в марте и декабре 2020 года соответственно, рынок был закрыт. Третья волна ковида, начавшаяся в апреле этого года, распространение индийского штамма коронавируса и введение комендантского часа, запрещающего работать ночью, стали для Талад Рот Фай Ратчада приговором”, — пишет издание.

Как сообщает Nikkei Asia, доходы туристической индустрии Таиланда упали за прошлый год на 71%, а в первом полугодии 2021 года — на 74%. В доковидные времена доля туризма в ВВП страны составляла около 20%.

Между тем, правительство Таиланда оптимистично рассчитывает на отложенный спрос со стороны иностранных туристов, и что осенью ситуация в отрасли улучшится. Однако, как считают представители турбизнеса королевства, многие интересные туристические достопримечательности могут просто не дожить до этого момента.