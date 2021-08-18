Латвия выделит на поддержку airBaltic до 90 млн евро

Отметим, что этот вопрос правительство рассматривало еще 6 июля на закрытом заседании, однако тогда решение принято не было.

Как ранее сообщалось, в августе 2020 года Латвия из госбюджета вложила в уставной капитал airBaltic 250 млн евро. Это было сделано, чтобы стабилизировать финансовое положение авиакомпании, пострадавшей из-за резкого снижения объема авиаперевозок, вызванного пандемией Covid-19. Решение ранее было согласовано в Европейской комиссии.

Оборот airBaltic в 2020 году составил 142,6 млн евро (-72% по сравнению с 2019 г.), убытки компании выросли в 29 раз до 264,6 млн евро. Латвийскому государству принадлежит 96,14% акций авиаперевозчика, датскому бизнесмену Ларсу Тусену (через фирму Aircraft Leasing 1) - 3,86%.