Сербский отшельник узнал о пандемии и вышел из пещеры, чтобы вакцинироваться

Панта Петрович трудился разнорабочим в родной Сербии и за границей, женился, разводился и снова женился — в общем, вел вполне обычную жизнь. Но однажды понял — не хватает свободы, пишет KnifeMedia.

Петрович отдал все сбережения на строительство трех небольших мостов в своем городке и ушел жить в пещеру в горах Стара-Планина.

“Я не был свободен в городе. Всегда кто-то переходит дорогу: либо с женой споришь, либо с соседями, либо с полицией. Здесь ко мне никто не пристает. А деньги? Деньги прокляты, они портят людей. Ничто не может развратить человека так, как деньги”, — говорит 70-летний отшельник.

К пещере Петровича ведет крутой подъем — нежданные гости не доберутся. Из убранства у отшельника только старая ржавая ванна, несколько скамеек и кучка сена, на которой он спит.

У отшельника есть хозяйство: пара коз, три десятка собак и кошек, голуби и лучший друг — кабаниха Мара. Панта нашел ее поросенком — она запуталась в кустах. Мужчина выкормил Мару из бутылочки. Теперь кабаниха весит 200 килограммов, плещется с Петровичем в ручье и обожает есть яблоки из его рук.

“Она значит для меня все, я люблю ее, а она меня слушается. Ни за какие деньги такое не купишь. Настоящий питомец-компаньон”, — говорит отшельник.

Петрович в основном питается грибами и рыбой. Иногда — выходит в город, чтобы порыться в мусорных баках и получить пособие. Также горожане жертвуют отшельнику еду и корм для животных.

В прошлом году в один из визитов Панта узнал о пандемии. Несмотря на идеальную самоизоляцию, он решил: вакцинируется сразу, как только появится возможность.

“Коронавирус не выбирает жертв. Он придет и сюда, в мою пещеру. Я хочу получить все три дозы, включая дополнительную. Я призываю всех пройти вакцинацию”, — заявил отшельник. Ему уже сделали первую инъекцию.

Петрович сказал, что не понимает скептицизма антипрививочников и верит в то, что вакцины защищают организм.