Туристов не пустили в самолет из-за просроченных на 15 минут тестов

Как известно, чтобы попасть в Хорватию, надо показать справку о прохождении полного курса вакцинации, справку о перенесенной болезни в течение последних 270 дней, справку о болезни и одной дозе вакцины, ПЦР-тест или тест на антиген. Об этом знала и семья британских туристов, решившая провести отпуск в этой солнечной стране. Но они не учли, что считается каждая минута...

Рейс easyJet, на котором вылетали туристы, отправлялся из лондонского аэропорта Лутон в Сплит в 6:40 в среду. Британцы cдали тест на антиген в понедельник: мать и сын — в 8:55, отец — чуть позже. Лайнер должен был приземлиться в Сплите в 9:10. Согласно действующим правилам, тест на антиген нужно сдать не позднее, чем за 48 часов до прибытия в страну. Получилось, что срок действия тестов у женщины и ребенка истекал за 15 минут до прибытия в Хорватию. На этом основании туристам отказали в возможности попасть на борт, сообщает портал "Тонкости Туризма".

Отдыхающим пришлось потратить несколько сотен фунтов стерлингов на приобретение новых билетов, бронь отеля и сдачу новых тестов. Кроме того, они потеряли один день отпуска из-за необходимости переоформить документы.

Члены семьи назвали сложившуюся ситуацию стрессовой и рассказали, что при пересечении хорватской границы их бумаги вовсе не проверяли.