Музей Vabamu приглашает 19–21 августа отметить годовщину восстановления независимости

19 августа

В 18 часов начнется концерт и дискуссионный вечер «30 лет свободной жизни». Связанные с периодом восстановления независимости хиты исполнит оркестр Таллиннского музыкального училища имени Георга Отса, дирижер Сийм Аймла. Историями 30-летней давности о развитии музыкальной жизни в Эстонии и роли музыки в процессе восстановления независимости поделятся Яанус Ныгисто (был гитаристом в ансамблях InSpe и Ruja) и Юрий Макаров (создатель и главный организатор фестиваля Rock Summer). Специальные билеты продаются в Fienta.

20 августа

Изготовление нагрудных знаков с 11 до 16 часов. Занятие в Vabamu для желающих изготовить собственные посвященные Эстонии нагрудные знаки (для всех возрастов).

Занятие от Nukufilm Lastestuudio по изготовлению плоских кукол с 11 до 13 часов. Подходит детям в возрасте 7–10 лет. По предварительной регистрации.

Занятие от Nukufilm Lastestuudio по созданию мультфильмов с 13.15 до 15.15. Подходит для возрастов 9+. По предварительной регистрации.

Участники занятия научатся создавать собственные анимации. Будут изучены все важные этапы создания анимации: от придумывания истории до монтажа и озвучки.

Викторина «30 лет свободной Эстонии» с 14 до 15 часов. Викторину проводит MeluMäng. Участвовать могут группы до 5 человек. Интересные вопросы как для молодежи, так и для старшего поколения. Зарегистрируйте свою команду.

21 августа

Экскурсии

С 11 до 12 часов мы пройдемся по тропам восстановления независимости с Хенном Каритсом. В рамках экскурсии с организатором Балтийского пути и бывшим членом организации «Кодукайтсе» Хенном Каритсом мы узнаем много интересного о подготовке и проведении Балтийского пути, а также о возведении баррикад на Тоомпеа. Экскурсия начнется у Vabamu, и мы поднимемся на Тоомпеа.