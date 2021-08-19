Музей Vabamu приглашает 19–21 августа отметить годовщину восстановления независимости(1)
19 августа
В 18 часов начнется концерт и дискуссионный вечер «30 лет свободной жизни». Связанные с периодом восстановления независимости хиты исполнит оркестр Таллиннского музыкального училища имени Георга Отса, дирижер Сийм Аймла. Историями 30-летней давности о развитии музыкальной жизни в Эстонии и роли музыки в процессе восстановления независимости поделятся Яанус Ныгисто (был гитаристом в ансамблях InSpe и Ruja) и Юрий Макаров (создатель и главный организатор фестиваля Rock Summer). Специальные билеты продаются в Fienta.
20 августа
Изготовление нагрудных знаков с 11 до 16 часов. Занятие в Vabamu для желающих изготовить собственные посвященные Эстонии нагрудные знаки (для всех возрастов).
Занятие от Nukufilm Lastestuudio по изготовлению плоских кукол с 11 до 13 часов. Подходит детям в возрасте 7–10 лет. По предварительной регистрации.
Занятие от Nukufilm Lastestuudio по созданию мультфильмов с 13.15 до 15.15. Подходит для возрастов 9+. По предварительной регистрации.
Участники занятия научатся создавать собственные анимации. Будут изучены все важные этапы создания анимации: от придумывания истории до монтажа и озвучки.
Викторина «30 лет свободной Эстонии» с 14 до 15 часов. Викторину проводит MeluMäng. Участвовать могут группы до 5 человек. Интересные вопросы как для молодежи, так и для старшего поколения. Зарегистрируйте свою команду.
Экскурсии:
11.00–12.00 По тропам свободы и восстановления независимости EST.
12.00–13.00 По тропам свободы и восстановления независимости RUS.
14.00–15.00 По тропам свободы и восстановления независимости ENG.
21 августа
Экскурсии
С 11 до 12 часов мы пройдемся по тропам восстановления независимости с Хенном Каритсом. В рамках экскурсии с организатором Балтийского пути и бывшим членом организации «Кодукайтсе» Хенном Каритсом мы узнаем много интересного о подготовке и проведении Балтийского пути, а также о возведении баррикад на Тоомпеа. Экскурсия начнется у Vabamu, и мы поднимемся на Тоомпеа.
С 13 до 15 часов мы пройдемся по тропам восстановления независимости с Тривими Веллисте. В рамках экскурсии с почетным председателем Эстонского общества охраны памятников старины и инициатором движения Комитетов граждан Эстонии Тривими Веллисте мы ознакомимся с местами, которые связаны с событиями тридцатилетней давности в Таллинне. Экскурсия начнется у бывшей штаб-квартиры Эстонского общества охраны памятников старины (Кентманни, 8б), мы прогуляемся через Старый город к современной штаб-квартире Эстонского общества охраны памятников старины на улице Пикк, 46.
С 15 до 16 часов мы пройдемся по тропам восстановления независимости с Лагле Парек. Экскурсия с бывшей диссиденткой, членом-учредителем Партии национальной независимости Эстонии и членом Конгресса Эстонии. Лагле Парек расскажет нам о событиях, связанных с парком Хирве. Экскурсия начнется у Vabamu, мы прогуляемся через парк Хирве.
Тюремные камеры КГБ (Пагари, 1)
Работает временная выставка «Сколько стоит человек». На выставке, основанной на воспоминаниях и фотографиях Евфросинии Керсновской о жизни в ГУЛАГе, посетители смогут увидеть 17 уникальных репродукций из ее тетрадей.
Часы работы и информация о билетах
Музей Vabamu открыт для обычных посещений со вторника по субботу с 11 до 18 часов, а тюремные камеры КГБ – со среды по воскресенье с 11 до 18 часов.
20 и 21 августа Vabamu и тюремные камеры КГБ можно посетить со скидкой.
Цены билетов в Vabamu: полный билет 5 € / льготный билет 3 € / семейный билет 11 €.
Цены билетов в тюремные камеры КГБ: полный и льготный билет 2 € / семейный билет 8 €.
Мероприятия в помещениях Vabamu проводятся в соответствии с правительственными правилами борьбы с COVID-19. На эти мероприятия можно попасть при наличии электронного сертификата здоровья, доказывающего, что предъявитель вакцинирован от COVID-19, переболел COVID-19 или тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Справку можно оформить на портале для пациентов: digilugu.ee. QR-код можно сохранить в смартфоне или распечатать. Этот код действителен при предъявлении удостоверяющего личность документа.