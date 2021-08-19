В Помпеях нашли мумию с сохранившимися волосами и ухом

Раскопки проводились в некрополе Порта-ди-Сарно. На гробнице, которую обнаружили археологи, находилась памятная надпись, посвященная Марку Венериусу Секундио. Это имя многократно встречается в городских архивах, а также на восковых табличках, которые хранились в архиве местного банкира. Из этих табличек известно, что Марк Венериус был рабом и хранителем храма Венеры. Ему удалось добиться своего освобождения. После этого он достиг высокого социального статуса и даже заработал внушительное состояние.

Мумия хорошо сохранилась благодаря герметично закрытому помещению, в котором она находилась. В частности, у останков сохранились волосы, ухо и кости. На момент смерти Венериусу было 60 лет. В гробнице также нашли две урны со следами кремации. В одной из них находится прах женщины по имени Новиа Амабилис. В Помпеях того периода обычно проводили кремацию, без нее хоронили только детей.

Археологи заявляют, что надпись на обнаруженной гробнице указывает, что Венериус входил во многие могущественные общества. Одним из таких обществ была коллегия жрецов имперского культа. На надгробии также сказано, что он «давал греческие и латинские ludi graeci на четыре дня».

Директор археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель говорит, что ludi graeci — это словосочетание на греческом языке, которое свидетельствует о том, что в Помпеях публично использовался греческий. Также в надписи на гробнице перемежаются греческие и латинские слова. Это значит, что в Помпеях ранней римской эпохи проживало много этносов.