Департамент здоровья ужесточает правила пересечения границы: справку о состоянии здоровья теперь надо предъявлять и при возвращении из европейских стран

“Вероятность привезти вирус из стран с высокими показателями заболеваемости COVID-19 очень большая. Например, на 32-ой неделе года пять случаев были завезены из Испании (уровень заболеваемости за последние две недели — 603,6 случаев на 100 000 жителей), а на 31-ой неделе — девять случаев”, говорится в заявлении Департамента здоровья.

Основываясь на эпидемиологических исследованиях, Департамент отмечает, что большинство вспышек дельта-штамма связаны с людьми, возвращающимися из России, из третьих стран, а также из государств Шенгенской зоны, где на данный момент фиксируется высокая заболеваемость коронавирусом.

Новый порядок предусматривает, что при пересечении границы свои личные данные теперь должны предоставлять не только приезжающие из третьих стран, но и возвращающиеся из тех европейских государств, где за последние 14 дней уровень заболеваемости превышал 200 случаев на 100 000 населения.

На данный момент к таким странам относятся Франция, Испания, Бельгия, Португалия, Греция, Дания, Ирландия, Литва, Кипр, Исландия и Лихтенштейн.