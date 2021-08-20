Хорошие новости! Упрощен въезд в Российскую Федерацию для иностранных граждан(15)
В распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р внесены дополнения, предусматривающие возможность въезда в Российскую Федерацию супругов и несовершеннолетних детей, следующих совместно с иностранными гражданами, которые являются членами семьи российских граждан (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), а также иностранцами, которые следуют в Россию для ухода за больными близкими родственниками (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные) либо иностранцами, которые имеют вид на жительство в Российской Федерации.
Также разрешается въезд супругам и несовершеннолетним детям, следующим совместно с иностранцами, которые въезжают в Россию в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные).
Например, если у российского гражданина имеется брат-иностранец, который хочет въехать в Россию для того, чтобы навестить его, то брат имеет теперь возможность приехать со своей супругой, а также несовершеннолетними детьми.
Кроме того, внесены дополнения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 763-р, согласно которым через наземные пункты пропуска теперь разрешается выезжать из Российской Федерации супругам и несовершеннолетним детям граждан Российской Федерации (т.е. совместно с ними), которые следуют в иностранное государство в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), в целях лечения, к нуждающимся в уходе больным близким родственникам, к месту проживания членов семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, а также для получения образования в иностранных образовательных организациях.
К примеру, если российский гражданин выезжает к своей сестре, проживающей в Казахстане, то теперь он может выезжать из России через наземный пункт пропуска совместно со своей супругой и несовершеннолетним ребенком.