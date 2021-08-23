С 23 августа ограничения при въезде в Эстонию распространяются на приезжающих из 27 стран Европы

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 23 по 29 августа, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся: Латвия (уровень заболеваемости - 64,11), Германия (61,36), Чехия (23,16), Румыния (20,85), Словакия (17,15), Венгрия (8,78), Польша (6,17) и Ватикан (0).

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся Нидерланды (196,62), Финляндия (184,79), Мальта (182,87), Италия (143,06), Норвегия (121,62), Болгария (116,32), Люксембург (115,79), Словения (110,6), Австрия (102,66), Швеция (100,85) и Хорватия (80,85).