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23.08.2021, 08:00

ВИДЕО | Люди сидят в клетке, а снаружи — львы: новый аттракцион для туристов в ЮАР

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У посетителей есть возможность фотографировать диких животных и наблюдать за ними вблизи, находясь при этом в безопасном месте. Звери могут забираться на клетку, бить лапой по стеклу и, конечно, в процессе этого рычать.

В львином заповеднике GG в Гаррисмите (ЮАР) появился необычный аттракцион. Посетителям предлагают залезть в стеклянную клетку, которая обнесена железными прутьями. Пока люди сидят внутри в довольно стесненных обстоятельствах, к ним могут подходить львы, пишет "Моя Планета".

На аттракцион обратила внимание фотограф Сюзанна Скотт, которая сама побывала в клетке. Так у нее появились удивительные снимки львов, которые забирались на клетку и ходили по стеклу.

На самом деле аттракцион существует в GG уже около двух лет. Идея принадлежит немецкому фотографу. Однажды мужчина приезжал в заповедник, ставил клетку, залезал в нее и снимал зверей. После этого в заповеднике решили усилить клетку оргстеклом. Инженер регулярно проверяет клетку на прочность. Организаторы уверяют, что клетка спокойно выдерживает прыжки львов. Также отмечается, что для львов аттракцион является обогащением среды обитания.

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