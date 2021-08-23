ВИДЕО | Люди сидят в клетке, а снаружи — львы: новый аттракцион для туристов в ЮАР

В львином заповеднике GG в Гаррисмите (ЮАР) появился необычный аттракцион. Посетителям предлагают залезть в стеклянную клетку, которая обнесена железными прутьями. Пока люди сидят внутри в довольно стесненных обстоятельствах, к ним могут подходить львы, пишет "Моя Планета".

На аттракцион обратила внимание фотограф Сюзанна Скотт, которая сама побывала в клетке. Так у нее появились удивительные снимки львов, которые забирались на клетку и ходили по стеклу.

На самом деле аттракцион существует в GG уже около двух лет. Идея принадлежит немецкому фотографу. Однажды мужчина приезжал в заповедник, ставил клетку, залезал в нее и снимал зверей. После этого в заповеднике решили усилить клетку оргстеклом. Инженер регулярно проверяет клетку на прочность. Организаторы уверяют, что клетка спокойно выдерживает прыжки львов. Также отмечается, что для львов аттракцион является обогащением среды обитания.