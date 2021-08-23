23.08.2021, 09:02
В Венгрии собираются построить самый длинный подвесной мост в мире(1)
Scanpix, Sergio Azenha
Новый пешеходный мост соединит вершины гор Земплен в Венгрии. Пролет моста составит 700 метров, что сделает его самым длинным подвесным мостом в мире. Новая конструкция побьет рекорд 516-метрового португальского моста в геопарке Ароука.
Среднюю часть моста протяженностью в несколько сотен метров займет почти горизонтальная прогулочная зона, сообщает Europuls.
Для строительства подвесного моста между вершинами гор протянут стальные тросы, на которых и будет держаться вся конструкция. На несущие канаты установят подвески, смонтируют настил и закрепят перила. Общий вес конструкции составит минимум 140 тонн.
Посетители смогут добраться до моста по пешеходным тропам.