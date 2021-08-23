В Венгрии собираются построить самый длинный подвесной мост в мире

Среднюю часть моста протяженностью в несколько сотен метров займет почти горизонтальная прогулочная зона, сообщает Europuls.

Для строительства подвесного моста между вершинами гор протянут стальные тросы, на которых и будет держаться вся конструкция. На несущие канаты установят подвески, смонтируют настил и закрепят перила. Общий вес конструкции составит минимум 140 тонн.