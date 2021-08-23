"Отпуск уже испорчен": рейс Таллинн-Анталия задерживают на 17 часов. Пассажиры негодуют, выходить из аэропорта не рекомендуется

В редакцию Delfi написала туристка, которая должна была сегодня рано утром вылететь на долгожданный отдых в Турцию. Сначала рейс Таллинн-Анталия отложили на 4 часа, потом еще на два часа. На данный момент пассажирам объявили, что, согласно предварительной информации, вылет назначен на 22:30. При этом покидать аэропорт пассажирам не рекомендуется из-за возможного изменения времени вылета.

“Рейс Таллинн-Анталия MYX538, должен был вылететь в 5:30 утра 23.08.2021. Мы были на месте, как принято, за два часа. Никакой информации, что будет задержка, не было заранее известно. Когда мы уже стояли в очереди на регистрацию, нам сообщили, что вылет перенесли на 10:00. Дали ваучеры стоимостью 10 евро”, — пишет туристка.

Однако в назначенные 10 утра самолет из аэропорта не вылетел. Вылет переносили еще несколько раз.

“Сначала перенесли на 11:00, потом на 13:00. От туроператора Novatours не была никакой информации. На телефон им не дозвониться, я отправила письмо на электронную почту и вскоре получила ответ, что все претензии нужно писать авиакомпании Smartlynx. На мой вопрос, почему я должна писать им, если договор я заключала с турфирмой и платила деньги им, а не авиакомпании, мне не дают никакой информации. После того, как в очередной раз нам перенесли рейс на 15:00, мы попросили ещё ваучеры на еду. Нам дали по 15 евро на человека. В конечном итоге сейчас рейс перенесён на 22:30. При этом представитель Novatours ведет себя очень неуважительно. Да, после стольких часов ожидания я тоже на взводе. Но никакой информации нет! На вопрос, кто мне компенсирует день, мне сказали, что никто ответственности не несёт, все проблемы якобы от Smartlynx”, — рассказывает туристка, планировавшая провести в Турции семь дней.