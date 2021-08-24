24.08.2021, 07:00
В Венеции собираются ввести плату за въезд со следующего года(5)
Photo by Henrique Ferreira on Unsplash
Власти Венеции решили ввести плату за въезд в город для туристов. Ее начнут брать со следующего года.
Въезд будет стоить от € 3 до € 10 — в зависимости от сезона. Освободят от “налога” только местных, их родственников и туристов, которые забронировали проживание в отеле, сообщает портал 34travel.me.
Кроме того, в Венеции собираются установить квоту на приезжих. Чтобы контролировать количество людей, в городе даже собираются установить турникеты.