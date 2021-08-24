В Гренландии прошел дождь – впервые за всю историю наблюдений

Дождь зафиксировала научно-исследовательская станция Summit Camp. Ученые объяснили осадки сильным нагревом воздуха — температура в тот день была положительной на протяжении девяти часов, пишет DailyAfisha.

По словам специалистов, такое повышение температуры происходило и ранее: это третий такой случай за последние десять лет. Однако в этот раз потепление сопровождалось дождем. Кроме того, в Гренландии таяли ледники на площади в 872 тыс. квадратных километров.

Глобальное потепление не впервые заметно влияет на состояние природы, климата и ледников Гренландии. В этом месяце температура превысила сезонную норму в 2,5 раза, и остров потерял в два раза больше льда, чем это обычно происходит летом.

В прошлом году таяние ледников Гренландии признали необратимым. По мнению исследователей, потеря льда Гренландией в XXI веке — основная причина подъема уровня морей.