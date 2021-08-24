Уровень обслуживания в Таллиннском аэропорту по-прежнему один из лучших в Европе

С результатом общей удовлетворенности пассажиров 4,58 Таллиннский аэропорт в зачете второго квартала по-прежнему находится на четвертом месте в Европе (изменение +0,02 пункта). Всего в исследовании ASQ во втором квартале приняли участие 87 европейских аэропортов.

Самое большое изменение по сравнению с первым кварталом, по мнению пассажиров, было связано с удлинившимися очередями на chek-in (-0,26 пункта). Однако удлинившиеся очереди не наложили значительного отпечатка как на удовлетворенность обслуживанием во время регистрации на рейсы, так и на общую удовлетворенность аэропортом. Результаты контроля безопасности за первый квартал оказались немного ниже обычного, но во втором квартале снова стали повышаться, и удовлетворенность услугой контроля безопасности вернулась на свой обычный очень высокий уровень. Также во втором квартале улучшилась удовлетворенность коммерческими услугами.

Хотя во втором квартале на 5% снизилась общая уверенность пассажиров в том, что они попадут на рейс, по-прежнему более 86% пассажиров были удовлетворены мерами безопасности, принимаемыми Таллиннским аэропортом. По мнению пассажиров, Таллиннский аэропорт был также одним из самых чистых пассажирских терминалов во всей Европе (4,63).

ACI, или Международный совет аэропортов, — это международная ассоциация аэропортов. ACI представляет интересы и мнения аэропортов и дает рекомендации по обеспечению общих стандартов безопасности в аэропортах.