Tallink не исключает возможности прекращения паромного сообщения

“В нынешней ситуации сложно делать прогнозы”, — сказал Маргус Шульц изданию Kauppaleht. “Мы следим за числом пассажиров, но если осенью ситуация снова ухудшится, нам нужно будет взвесить, нужно ли останавливать паромное сообщение”.

Шульц надеется, что массовая вакцинации населения поможет сохранить общество открытым. Важность ускорения темпов вакцинации подчеркнул и председатель правления Tallink Пааво Ныгене. Однако, по его словам, пассажирам, которые пользуются услугами компании на линии Таллинн-Хельсинки, не стоит беспокоиться. “Мы не рассматриваем возможность изменения графика движения паромов на маршрутах Эстония-Финляндия и Эстония-Швеция. Компания отслеживает спрос на паромное сообщение между Финляндией и Швецией и не исключает, что в результате мы внесем изменения в количество рейсов между этими двумя странами”, — сказал он.