25.08.2021, 07:00
Испанские школьники связали огромный балдахин, чтобы укрыть улицу от солнца
В испанском городе Алаурин-де-ла-Торре школьники связали крючком несколько небольших полотен. Их объединили в один огромный балдахин, который повесили на пешеходной улице. Теперь он защищает горожан от солнечных лучей.
Идею вязаного балдахина детям предложила их учительница Ева Пачеко. Она сказала детям, что вязаные вещи могут не только согревать в холодные дни, но и помогать в жару, пишет "Моя Планета".
Проект стартовал еще три года назад. Тогда местный департамент окружающей среды искал способы затенения улиц. Каждый год городское вязаное укрытие дополняется. На сегодняшний день его площадь составляет почти 500 м2.
Укрытие похоже на огромное лоскутное одеяло, связанное крючком. Каждый фрагмент имеет собственный рисунок: есть геометрические, цветочные и абстрактные.