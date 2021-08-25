Испанские школьники связали огромный балдахин, чтобы укрыть улицу от солнца

Идею вязаного балдахина детям предложила их учительница Ева Пачеко. Она сказала детям, что вязаные вещи могут не только согревать в холодные дни, но и помогать в жару, пишет "Моя Планета".

Проект стартовал еще три года назад. Тогда местный департамент окружающей среды искал способы затенения улиц. Каждый год городское вязаное укрытие дополняется. На сегодняшний день его площадь составляет почти 500 м2.

Укрытие похоже на огромное лоскутное одеяло, связанное крючком. Каждый фрагмент имеет собственный рисунок: есть геометрические, цветочные и абстрактные.