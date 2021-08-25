25.08.2021, 08:00
Копенгаген назвали самым безопасным городом мира
Photo by Nick Karvounis on Unsplash
The Economist опубликовал свежий рейтинг самых безопасных городов мира. В топ вошли Копенгаген, Торонто и Сингапур.
Города оценивали по 76 критериям, которые разделили на пять категорий: защита цифровых данных, здоровье, инфраструктура, личная и экологическая безопасность. Последний, кстати, добавили только в этом году, пишет портал 34travel.me.
В 2021-м десятка лидеров выглядит так:
1. Копенгаген
2. Торонто
3. Сингапур
4. Сидней
5. Токио
6. Амстердам
7. Веллингтон
8. Гонконг
9. Мельбурн
10. Стокгольм
Всего в рейтинг вошли 60 городов. Ни одна из столиц стран Балтии в рейтинге не представлена. Посмотреть результаты можно ЗДЕСЬ.