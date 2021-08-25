Новости
25.08.2021, 08:00

Копенгаген назвали самым безопасным городом мира

 
Photo by Nick Karvounis on Unsplash
The Economist опубликовал свежий рейтинг самых безопасных городов мира. В топ вошли Копенгаген, Торонто и Сингапур.

Города оценивали по 76 критериям, которые разделили на пять категорий: защита цифровых данных, здоровье, инфраструктура, личная и экологическая безопасность. Последний, кстати, добавили только в этом году, пишет портал 34travel.me.

В 2021-м десятка лидеров выглядит так:

1. Копенгаген
2. Торонто
3. Сингапур
​​​​​​​4. Сидней
​​​​​​​5. Токио
​​​​​​​6. Амстердам
​​​​​​​7. Веллингтон
​​​​​​​8. Гонконг
​​​​​​​9. Мельбурн
​​​​​​​10. Стокгольм

Всего в рейтинг вошли 60 городов. Ни одна из столиц стран Балтии в рейтинге не представлена. Посмотреть результаты можно ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии