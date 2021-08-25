ФОТО | Чудеса Эстонии: в поисках горловой лягушки в заповеднике Ляэнемаа Суурсоо

Вот в таких прекрасных местах обитают эти лягушки. Кстати, их особенностью является то, что они не прыгают, а ходят.

Приехали на место, где нас уже поджидали другие участники экскурсии и Тийу, экскурсовод RMK. Человек чрезвычайно увлеченный своим делом, слушать таких — одно удовольствие. Она выдала подарки от организаторов похода — рюкзак, снабженный бутылочкой воды и батончиком мюсли — прекрасное начало дня! Поставила на машину колонку и дала послушать квакающе-скрипящие звуки, которые издает самец горловой лягушки в период привлечения самки. Кстати, глубина вода в пруду не должна превышать 10-15 см, потому что самец стоит на задних лапах и поет. Если воды будет больше, он просто перевернется вверх ногами.

Описание мероприятия, которое мы выбрали для посещения — “Восстановление дюнного ландшафта в Вескиярве” гласило: “Знаете ли вы, как звучит горловая лягушка и что необходимо предприянть для того, чтобы ее звук был слышен и впредь?”. Конечно, мы не слышали. И, конечно, нам как истинным поклонникам родной природы, очень хочется, чтобы эта необыкновенная лягушка жила у нас и размножалась!

Приглашение на проводимые в рамках Дня природы Эстонии походы нам сразу показалось любопытным. Во-первых, это не типичные туристические маршруты, проложенные RMK по лесам Эстонии. Походы были разработаны специально ко Дню природы Эстонии специалистами RMK по охране природы, которые непосредственно занимались тем или иным проектом по охране конкретного вида. Но в некоторых походах гидами были и люди, которые занимаются природоведческим образованием ежедневно — в нашем случае это была гид-природовед Тийу Аннук. Во-вторых, узнавать новое всегда полезно! В ходе 26 походов, которые проходили в разных уголках Эстонии, можно было узнать, зачем восстанавливать болота, зачем держать в порядке луга и какие “краснокнижные” виды флоры и фауны требуют особого подхода. В-третьих, прекрасное лето! И если лето прекрасное, то его надо максимально проводить на свежем воздухе!

Для зимовки они закапываются в песок на глубину 3 метра. Смешно, что кто-то из детей-экскурсантов боялся идти по песку, “чтобы не причинить лягушкам боль”.

Несколько лет назад здесь был лесной пожар, и выгорело много леса. Остатки обгоревшей древесины можно найти и сегодня.

Для размножения этого вымирающего вида лягушек здесь проводится много работ. Например, эти песчаные территории очищают по мере необходимости, иначе лягушки могут не добраться до места откладывания икры или места зимовки. Даже этот красивый вереск является для них препятствием.

На этой же территории живут ящерицы (и они только один раз могут отрастить хвост, а потерять могут даже от стресса), а еще sipelgaslõvi, который никакой вам не лев (хотя и муравьиный!), а рогатый жук, который прячется в песке и оставляет небольшие воронки. А называется он так, потому что ест муравьев.

Ходили мы, бродили более полутора часов, но так лягушку и не увидели. И тут, практически у самой машины я заметила существо с желтой полоскй на спинке. Это была та самая лягушка! Что тут началось! Все кинулись фотографировать ее, умиляться и ликовать. Так что эта встреча была той самой вишенкой на торте и без того отличной экскурсии.

А потом мы пошли купаться на пруд, и было так тихо и красиво: небо разрисовано кучевыми и перьевыми облаками, вокруг зелень и тишина. И ни дождинки не выпало!