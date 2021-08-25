У airBaltic выросло число пассажиров, пунктуальность заметно снизилась

Для сравнения: в июне нынешнего года airBaltic перевезла 114,7 тыс. пассажиров. За семь месяцев нынешнего года число пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомпании, составило 537 тыс. За весь 2020 год авиакомпания перевезла 1,34 млн пассажиров, что на 73% меньше по сравнению с “доковидным” 2019 годом.

15-минутный показатель пунктуальности полетов airBaltic в июле составил 78%. Это означает, что более 78 из 100 рейсов airBaltic вылетели в запланированное время или с задержкой не более 15 минут. По сравнению с июлем 2020 года пунктуальность авиакомпании снизилась на 19 процентных пунктов.

“Лето было многообещающим и свидетельствовало о том, что в авиационной отрасли началось восстановление. Примечательно, что коэффициент загрузки наших рейсов достиг самого высокого уровня с начала кризиса. Тем не менее количество перевезенных в июле пассажиров по-прежнему было на 64% меньше, чем в июле 2019 года”, — прокомментировал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.