Великобритания эвакуирует из Афганистана 200 собак и кошек. Для этого заказали отдельный самолет

Операция “Ковчег” началась. Пол зафрахтовал для вывоза сотрудников своего приюта и животных самолет за $500 000. Уоллес заявил, что, как только Фартингу, сотрудникам приюта и животным удастся пройти в аэропорт, им будет разрешено вылететь чартерным рейсом обратно в Великобританию. При этом он отметил, что животным все же придется подождать, потому что в приоритете эвакуация женщин, детей и мужчин.