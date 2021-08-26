26.08.2021, 08:01
Великобритания эвакуирует из Афганистана 200 собак и кошек. Для этого заказали отдельный самолет(12)
Photo by Alec Favale on Unsplash
Бывший морской пехотинец Пол Фартинг жил в Афганистане и после ухода со службы руководил приютом для животных в Кабуле. Недавно он получил разрешение от министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на вывоз из Афганистана 200 кошек и собак, которые содержались в приюте Пола, пишет “Моя Планета”.
Операция “Ковчег” началась. Пол зафрахтовал для вывоза сотрудников своего приюта и животных самолет за $500 000. Уоллес заявил, что, как только Фартингу, сотрудникам приюта и животным удастся пройти в аэропорт, им будет разрешено вылететь чартерным рейсом обратно в Великобританию. При этом он отметил, что животным все же придется подождать, потому что в приоритете эвакуация женщин, детей и мужчин.
Также министр выразил сомнение, что толпа желающих уехать из Афганистана позволит погрузить на борт столько животных. Если питомцев на борт взять не получится, то Уоллес предлагает Фартингу и его сотрудникам улететь на самолетах Королевских ВВС.