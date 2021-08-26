Марки раздора: как архипелаг в Индийском океане бросил вызов британской короне

Это решение поддержал Всемирный почтовый союз — созданная при ООН организация, отвечающая за регулирование почтовых сообщений во всем мире, рассказывает BBC.

Острова Чагос давно уже являются архипелагом раздора: Великобритания настаивает на том, что хотя времена империи и закончились, она вправе владеть этими островами из соображений безопасности (на крупнейшем острове — Диего-Гарсия — расположена крупная военно-воздушная база США, да и вообще подавляющее большинство населения островов составляют британские и американские военные).

В свою очередь, с точки зрения Маврикия, архипелаг Чагос, который включает 7 атоллов и более 60 островов, является продолжением островной системы этого государства и должен быть передан под его суверенитет.

Собственно, большинство государств-членов ООН рассматривает архипелаг как часть Маврикия, и в 2019 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания обязана вернуть архипелаг Чагос.

Решение это было поддержано Генеральной ассамблеей ООН, и лишь ее 6 членов проголосовали против. Однако среди них были США и Великобритания, так что вопрос передачи островов Маврикию заглох.

И вот теперь Маврикий решил нанести неожиданный почтовый удар. Конечно, трудно представить, чтобы серия марок с изображением рыбок и морских улиток стала действенным оружием международной дипломатии, но, быть может, в этой истории скрыт свой символизм.

Дело в том, что не далее как в июне этого года на аукционе в Германии за рекордную сумму в 8,1 млн евро был продан конверт с так называемым Красным Маврикием — маркой 1847 года достоинством в один пенс и с портретом королевы Виктории, которой принадлежала эта заморская колония.

Красный Маврикий (он же Розовый, он же Оранжевый) стал одной из первых двух марок Британской империи, напечатанных за пределами метрополии.

Автором дизайна стал родившийся в Англии художник Джозеф Осмонд Барнард, зайцем добравшийся до Маврикия на корабле в 1838 году.