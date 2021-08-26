26.08.2021, 19:45
В России оштрафовали Booking.com на 15 млн евро(2)
Scanpix, ROBIN UTRECHT/SIPA
На Booking.com наложен оборотный штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Сумма достигла 1,3 миллиарда рублей (почти 15 млн евро), говорится в сообщении ведомства.
В декабре 2020 года служба завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении компании. Возбудили его после обращения «Опоры России». ФАС выяснила, что Booking.com навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также вынуждала соглашаться на определенные условия для закрытых групп пользователей. В итоге гостиницы не могли предлагать через другие каналы продаж более низкие цены, чем через сервис Booking.com, пишет Lenta.ru.
Служба пришла к выводу, что такая политика компании не только ограничивает конкуренцию на рынке, но и ущемляет интересы гостиничного бизнеса. Booking.com до сих пор не исполнила предписания, уточнили в ведомстве.