В России оштрафовали Booking.com на 15 млн евро

В декабре 2020 года служба завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении компании. Возбудили его после обращения «Опоры России». ФАС выяснила, что Booking.com навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также вынуждала соглашаться на определенные условия для закрытых групп пользователей. В итоге гостиницы не могли предлагать через другие каналы продаж более низкие цены, чем через сервис Booking.com, пишет Lenta.ru.