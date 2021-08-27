В октябре в Дубае откроют самое высокое колесо обозрения в мире

В Ain Dubai будет три типа кабинок: смотровые, частные и для мероприятий. Колесо можно будет использовать для проведения свадебных церемоний и вечеринок, романтических свиданий и развлечений, пишет портал 34travel.me.

Один полный круг – 38 минут. Но билеты можно будет купить и сразу на два. Последние, кстати, уже продают. Забронировать их можно на сайте. Цены стартуют от € 30.