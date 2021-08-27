27.08.2021, 08:01
ВИДЕО | По Испании можно путешествовать без карты и навигатора. Ведь дорогу там подсказывают коровы
Scanpix, Photo by Lomig on Unsplash
В Испании по пути на пляж в деревне Болония (да-да, мы не перепутали Испанию с Италией) двое путешественников спросили дорогу у коровы: “Добрый день! Простите, а как добраться до Болонии?” И внезапно получили ответ, рассказывает Meduza.
Корова молча кивнула в нужную сторону с таким видом, будто чертовы туристы каждый день донимают ее одними и теми же расспросами.
Путешественники поблагодарили животное и со смехом поехали дальше. К счастью, подсказка была верной, Болония действительно находилась именно там, куда указала корова (видимо, она из местных).